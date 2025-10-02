SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / PS5 XAU HP28 5M
Yiu Shing Tai

PS5 XAU HP28 5M

Yiu Shing Tai
0 avis
Fiabilité
6 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 150%
Pepperstone-Edge11
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
4 188
Bénéfice trades:
3 169 (75.66%)
Perte trades:
1 019 (24.33%)
Meilleure transaction:
7 485.25 HKD
Pire transaction:
-6 656.10 HKD
Bénéfice brut:
196 004.86 HKD (380 011 pips)
Perte brute:
-78 648.69 HKD (394 456 pips)
Gains consécutifs maximales:
40 (140.02 HKD)
Bénéfice consécutif maximal:
7 590.99 HKD (4)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
62.54%
Charge de dépôt maximale:
10.89%
Dernier trade:
3 il y a des minutes
Trades par semaine:
663
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
16.23
Longs trades:
2 448 (58.45%)
Courts trades:
1 740 (41.55%)
Facteur de profit:
2.49
Rendement attendu:
28.02 HKD
Bénéfice moyen:
61.85 HKD
Perte moyenne:
-77.18 HKD
Pertes consécutives maximales:
17 (-1 331.07 HKD)
Perte consécutive maximale:
-6 656.10 HKD (1)
Croissance mensuelle:
136.33%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 HKD
Maximal:
7 232.22 HKD (5.53%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.53% (7 232.22 HKD)
Par fonds propres:
0.85% (1 003.27 HKD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 3896
USDJPY 178
NZDUSD 50
AUDUSD 47
NZDCAD 2
NZDCHF 2
GBPCAD 1
GBPUSD 1
CADJPY 1
USDCHF 1
GBPCHF 1
EURUSD 1
CHFJPY 1
AUDCHF 1
EURJPY 1
USDCAD 1
EURAUD 1
EURGBP 1
AUDNZD 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 15K
USDJPY 210
NZDUSD -204
AUDUSD -12
NZDCAD -7
NZDCHF -4
GBPCAD 3
GBPUSD 4
CADJPY 3
USDCHF 5
GBPCHF 5
EURUSD 5
CHFJPY 3
AUDCHF 3
EURJPY 1
USDCAD 0
EURAUD -2
EURGBP -2
AUDNZD 3
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -9.7K
USDJPY -138
NZDUSD -4.9K
AUDUSD -312
NZDCAD -278
NZDCHF -86
GBPCAD 154
GBPUSD 151
CADJPY 152
USDCHF 150
GBPCHF 150
EURUSD 158
CHFJPY 151
AUDCHF 75
EURJPY 74
USDCAD 31
EURAUD -65
EURGBP -50
AUDNZD 154
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +7 485.25 HKD
Pire transaction: -6 656 HKD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +140.02 HKD
Perte consécutive maximale: -1 331.07 HKD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-Edge11" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TickmillUK-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 4
OverflowingFinCapital-Live
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge06
0.00 × 8
Pepperstone-Edge07
0.00 × 6
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 41
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.10 × 531
ICMarketsSC-Live12
0.17 × 24
ICMarkets-Live20
0.19 × 209
MYFX-US01-Live
0.33 × 195
FPMarkets-Live2
0.43 × 7
FxPro.com-Real07
0.43 × 7
ICMarketsSC-Live11
0.43 × 21
ICMarketsSC-Live26
0.45 × 20
ICMarkets-Live19
0.83 × 178
ICMarkets-Live07
0.83 × 6
ICMarketsSC-Live06
1.27 × 11
GlobalPrime-Live
1.40 × 5
Pepperstone-Edge03
1.49 × 241
ICMarketsSC-Live05
1.52 × 1946
Axi-US02-Live
1.67 × 3
Axi-US12-Live
1.82 × 11
28 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.10.06 09:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.06 09:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
PS5 XAU HP28 5M
30 USD par mois
150%
0
0
USD
117K
HKD
6
99%
4 188
75%
63%
2.49
28.02
HKD
6%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.