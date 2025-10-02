- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
4 188
Bénéfice trades:
3 169 (75.66%)
Perte trades:
1 019 (24.33%)
Meilleure transaction:
7 485.25 HKD
Pire transaction:
-6 656.10 HKD
Bénéfice brut:
196 004.86 HKD (380 011 pips)
Perte brute:
-78 648.69 HKD (394 456 pips)
Gains consécutifs maximales:
40 (140.02 HKD)
Bénéfice consécutif maximal:
7 590.99 HKD (4)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
62.54%
Charge de dépôt maximale:
10.89%
Dernier trade:
3 il y a des minutes
Trades par semaine:
663
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
16.23
Longs trades:
2 448 (58.45%)
Courts trades:
1 740 (41.55%)
Facteur de profit:
2.49
Rendement attendu:
28.02 HKD
Bénéfice moyen:
61.85 HKD
Perte moyenne:
-77.18 HKD
Pertes consécutives maximales:
17 (-1 331.07 HKD)
Perte consécutive maximale:
-6 656.10 HKD (1)
Croissance mensuelle:
136.33%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 HKD
Maximal:
7 232.22 HKD (5.53%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.53% (7 232.22 HKD)
Par fonds propres:
0.85% (1 003.27 HKD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3896
|USDJPY
|178
|NZDUSD
|50
|AUDUSD
|47
|NZDCAD
|2
|NZDCHF
|2
|GBPCAD
|1
|GBPUSD
|1
|CADJPY
|1
|USDCHF
|1
|GBPCHF
|1
|EURUSD
|1
|CHFJPY
|1
|AUDCHF
|1
|EURJPY
|1
|USDCAD
|1
|EURAUD
|1
|EURGBP
|1
|AUDNZD
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|15K
|USDJPY
|210
|NZDUSD
|-204
|AUDUSD
|-12
|NZDCAD
|-7
|NZDCHF
|-4
|GBPCAD
|3
|GBPUSD
|4
|CADJPY
|3
|USDCHF
|5
|GBPCHF
|5
|EURUSD
|5
|CHFJPY
|3
|AUDCHF
|3
|EURJPY
|1
|USDCAD
|0
|EURAUD
|-2
|EURGBP
|-2
|AUDNZD
|3
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-9.7K
|USDJPY
|-138
|NZDUSD
|-4.9K
|AUDUSD
|-312
|NZDCAD
|-278
|NZDCHF
|-86
|GBPCAD
|154
|GBPUSD
|151
|CADJPY
|152
|USDCHF
|150
|GBPCHF
|150
|EURUSD
|158
|CHFJPY
|151
|AUDCHF
|75
|EURJPY
|74
|USDCAD
|31
|EURAUD
|-65
|EURGBP
|-50
|AUDNZD
|154
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +7 485.25 HKD
Pire transaction: -6 656 HKD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +140.02 HKD
Perte consécutive maximale: -1 331.07 HKD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-Edge11" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 4
|
OverflowingFinCapital-Live
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge06
|0.00 × 8
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 6
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 41
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live24
|0.10 × 531
|
ICMarketsSC-Live12
|0.17 × 24
|
ICMarkets-Live20
|0.19 × 209
|
MYFX-US01-Live
|0.33 × 195
|
FPMarkets-Live2
|0.43 × 7
|
FxPro.com-Real07
|0.43 × 7
|
ICMarketsSC-Live11
|0.43 × 21
|
ICMarketsSC-Live26
|0.45 × 20
|
ICMarkets-Live19
|0.83 × 178
|
ICMarkets-Live07
|0.83 × 6
|
ICMarketsSC-Live06
|1.27 × 11
|
GlobalPrime-Live
|1.40 × 5
|
Pepperstone-Edge03
|1.49 × 241
|
ICMarketsSC-Live05
|1.52 × 1946
|
Axi-US02-Live
|1.67 × 3
|
Axi-US12-Live
|1.82 × 11
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
150%
0
0
USD
USD
117K
HKD
HKD
6
99%
4 188
75%
63%
2.49
28.02
HKD
HKD
6%
1:500