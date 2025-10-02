SignauxSections
InvestXpertsFlow
Marcel Himmerich

InvestXpertsFlow

Marcel Himmerich
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 5000 USD par mois
croissance depuis 2025 -2%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
20
Bénéfice trades:
9 (45.00%)
Perte trades:
11 (55.00%)
Meilleure transaction:
52.79 USD
Pire transaction:
-21.12 USD
Bénéfice brut:
129.59 USD (9 203 pips)
Perte brute:
-147.18 USD (10 833 pips)
Gains consécutifs maximales:
3 (82.28 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
82.28 USD (3)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Activité de trading:
41.63%
Charge de dépôt maximale:
38.03%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
20
Temps de détention moyen:
24 minutes
Facteur de récupération:
-0.24
Longs trades:
13 (65.00%)
Courts trades:
7 (35.00%)
Facteur de profit:
0.88
Rendement attendu:
-0.88 USD
Bénéfice moyen:
14.40 USD
Perte moyenne:
-13.38 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-55.46 USD)
Perte consécutive maximale:
-55.46 USD (4)
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
46.69 USD
Maximal:
73.83 USD (7.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.00% (73.83 USD)
Par fonds propres:
1.75% (17.86 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
DE40 8
XAUUSD 5
US30 4
EURUSD 3
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
DE40 5
XAUUSD 27
US30 -10
EURUSD -40
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
DE40 -2K
XAUUSD 561
US30 -128
EURUSD -92
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +52.79 USD
Pire transaction: -21 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +82.28 USD
Perte consécutive maximale: -55.46 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.31 × 113
ICMarketsEU-MT5-4
0.33 × 6
ICMarketsEU-MT5-2
0.46 × 98
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
Exness-MT5Real3
0.89 × 54
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
PacificUnionLLC-Live
1.07 × 14
Exness-MT5Real8
1.27 × 463
CapitalPointTrading-MT5-4
1.43 × 28
MarketEquityInc-Live
1.56 × 54
ICMarketsAU-Live
1.66 × 135
ForexTimeFXTM-Live01
1.70 × 600
FusionMarkets-Live
1.73 × 561
BlueberryMarkets-Live
1.76 × 220
101 plus...
Note:
This signal is intended only for documentation and transparency of my personal trades.
It is not meant to be subscribed to or copied.

All trading decisions are discretionary/manual.
Execution is routed via the AgenaTrader–MT5 connector, which makes MQL classify trades as “Algo” (Magic Number).

To avoid any misunderstanding, I have deliberately set the subscription price very high (5000 $).
The signal should be seen purely as a tracking account, not as a trading recommendation.
Anyone who still subscribes does so entirely at their own risk.

📺 YouTube – Live Trading & Community
👉 https://www.youtube.com/@investxpertslive


Aucun avis
2025.10.02 10:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.02 09:09
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.02 03:49
Share of trading days is too low
2025.10.02 03:49
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.02 03:49
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.02 01:39
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 01:39
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 01:39
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.02 01:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.02 01:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
InvestXpertsFlow
5000 USD par mois
-2%
0
0
USD
994
USD
1
100%
20
45%
42%
0.88
-0.88
USD
7%
1:500
