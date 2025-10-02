- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|DE40
|8
|XAUUSD
|5
|US30
|4
|EURUSD
|3
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|DE40
|5
|XAUUSD
|27
|US30
|-10
|EURUSD
|-40
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|DE40
|-2K
|XAUUSD
|561
|US30
|-128
|EURUSD
|-92
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 4
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.31 × 113
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.33 × 6
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.46 × 98
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
Exness-MT5Real3
|0.89 × 54
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
PacificUnionLLC-Live
|1.07 × 14
|
Exness-MT5Real8
|1.27 × 463
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.43 × 28
|
MarketEquityInc-Live
|1.56 × 54
|
ICMarketsAU-Live
|1.66 × 135
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.70 × 600
|
FusionMarkets-Live
|1.73 × 561
|
BlueberryMarkets-Live
|1.76 × 220
Note:
This signal is intended only for documentation and transparency of my personal trades.
It is not meant to be subscribed to or copied.
All trading decisions are discretionary/manual.
Execution is routed via the AgenaTrader–MT5 connector, which makes MQL classify trades as “Algo” (Magic Number).
To avoid any misunderstanding, I have deliberately set the subscription price very high (5000 $).
The signal should be seen purely as a tracking account, not as a trading recommendation.
Anyone who still subscribes does so entirely at their own risk.
📺 YouTube – Live Trading & Community
👉 https://www.youtube.com/@investxpertslive
USD
USD
USD