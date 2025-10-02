SignauxSections
AS Trend LLC

E 10k

AS Trend LLC
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2025 2%
Bybit-Live-6
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
171
Bénéfice trades:
126 (73.68%)
Perte trades:
45 (26.32%)
Meilleure transaction:
53.20 UST
Pire transaction:
-11.50 UST
Bénéfice brut:
450.70 UST (35 040 pips)
Perte brute:
-264.41 UST (21 317 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (20.23 UST)
Bénéfice consécutif maximal:
69.54 UST (10)
Ratio de Sharpe:
0.23
Activité de trading:
77.96%
Charge de dépôt maximale:
0.10%
Dernier trade:
44 il y a des minutes
Trades par semaine:
174
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
1.92
Longs trades:
117 (68.42%)
Courts trades:
54 (31.58%)
Facteur de profit:
1.70
Rendement attendu:
1.09 UST
Bénéfice moyen:
3.58 UST
Perte moyenne:
-5.88 UST
Pertes consécutives maximales:
8 (-39.02 UST)
Perte consécutive maximale:
-40.21 UST (5)
Croissance mensuelle:
1.87%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1.55 UST
Maximal:
97.24 UST (0.96%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.74% (75.50 UST)
Par fonds propres:
0.02% (1.86 UST)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
SP500 67
XAUUSD+ 57
GBPUSD+ 25
EURUSD+ 22
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
SP500 35
XAUUSD+ 115
GBPUSD+ 19
EURUSD+ 17
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
SP500 11K
XAUUSD+ 1.6K
GBPUSD+ 992
EURUSD+ 579
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +53.20 UST
Pire transaction: -12 UST
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +20.23 UST
Perte consécutive maximale: -39.02 UST

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Bybit-Live-6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.10.02 00:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.02 00:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
