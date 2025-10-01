SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / International Escalator
Carlos Omar Cruickshank Jr

International Escalator

Carlos Omar Cruickshank Jr
0 avis
Fiabilité
10 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 49.99 USD par mois
croissance depuis 2025 80%
ICMarketsSC-MT5-4
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
279
Bénéfice trades:
176 (63.08%)
Perte trades:
103 (36.92%)
Meilleure transaction:
292.91 USD
Pire transaction:
-183.83 USD
Bénéfice brut:
3 681.37 USD (714 794 pips)
Perte brute:
-2 969.14 USD (446 804 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (90.46 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
616.33 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
101.47%
Dernier trade:
20 il y a des heures
Trades par semaine:
46
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
1.27
Longs trades:
154 (55.20%)
Courts trades:
125 (44.80%)
Facteur de profit:
1.24
Rendement attendu:
2.55 USD
Bénéfice moyen:
20.92 USD
Perte moyenne:
-28.83 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-562.04 USD)
Perte consécutive maximale:
-562.04 USD (9)
Croissance mensuelle:
127.52%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
297.18 USD
Maximal:
562.04 USD (31.68%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
42.00% (401.99 USD)
Par fonds propres:
31.87% (530.80 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
DE40 231
XRPUSD 46
XAUUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
DE40 1.3K
XRPUSD -498
XAUUSD -59
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
DE40 322K
XRPUSD -48K
XAUUSD -6K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +292.91 USD
Pire transaction: -184 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +90.46 USD
Perte consécutive maximale: -562.04 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
2.26 × 6082
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
Exness-MT5Real7
2.82 × 97
FusionMarkets-Live
2.93 × 351
ICMarketsSC-MT5
3.04 × 156
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
Pepperstone-MT5-Live01
3.56 × 756
ICTrading-MT5-4
3.64 × 69
59 plus...
This is a back tested and live forward traded strategy of my own. 
Over 3 years of back tested data with an average monthly gain of 20%. 
Slow and steady. 

Judge me by my stats 
Aucun avis
2025.10.11 12:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.10 21:52
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 16:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 06:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.61% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 06:59
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:1000
2025.10.02 06:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.01 22:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.01 22:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
