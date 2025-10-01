SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Duck xau
Hao Chen

Duck xau

Hao Chen
0 avis
4 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 99 USD par mois
croissance depuis 2025 -1%
GTCGlobalTrade-Live 2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
559
Bénéfice trades:
364 (65.11%)
Perte trades:
195 (34.88%)
Meilleure transaction:
137.68 USD
Pire transaction:
-474.94 USD
Bénéfice brut:
4 597.62 USD (189 842 pips)
Perte brute:
-4 728.77 USD (174 053 pips)
Gains consécutifs maximales:
20 (123.28 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
305.57 USD (13)
Ratio de Sharpe:
-0.00
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
3.04%
Dernier trade:
24 il y a des minutes
Trades par semaine:
278
Temps de détention moyen:
12 heures
Facteur de récupération:
-0.05
Longs trades:
277 (49.55%)
Courts trades:
282 (50.45%)
Facteur de profit:
0.97
Rendement attendu:
-0.23 USD
Bénéfice moyen:
12.63 USD
Perte moyenne:
-24.25 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-38.46 USD)
Perte consécutive maximale:
-568.62 USD (6)
Croissance mensuelle:
-1.25%
Algo trading:
26%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 610.65 USD
Maximal:
2 530.67 USD (23.17%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
23.17% (2 530.67 USD)
Par fonds propres:
20.19% (977.14 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 513
USDCHF 6
EURUSD 5
GBPUSD 5
GBPCAD 3
AUDUSD 3
USDJPY 3
GBPCHF 3
NZDCAD 3
EURNZD 3
EURJPY 2
EURCAD 2
AUDCAD 2
GBPNZD 1
GBPJPY 1
GBPAUD 1
CHFJPY 1
CADJPY 1
EURGBP 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -435
USDCHF 23
EURUSD 20
GBPUSD 26
GBPCAD 9
AUDUSD 15
USDJPY 26
GBPCHF 8
NZDCAD 26
EURNZD 26
EURJPY 20
EURCAD 6
AUDCAD 6
GBPNZD 3
GBPJPY 3
GBPAUD 3
CHFJPY 78
CADJPY 3
EURGBP 3
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 4K
USDCHF 1.2K
EURUSD 1.3K
GBPUSD 660
GBPCAD 1.2K
AUDUSD 690
USDJPY -456
GBPCHF 696
NZDCAD 380
EURNZD -358
EURJPY 1.4K
EURCAD 817
AUDCAD 849
GBPNZD 516
GBPJPY 389
GBPAUD 444
CHFJPY 1.7K
CADJPY 507
EURGBP 180
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +137.68 USD
Pire transaction: -475 USD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +123.28 USD
Perte consécutive maximale: -38.46 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "GTCGlobalTrade-Live 2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

xau+forex   净值保持8000+
Aucun avis
2025.10.01 21:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Copier

