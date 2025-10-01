Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-Pro" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-MT5 0.00 × 2 GerchikCo-MT5 0.00 × 4 OctaFX-Real2 0.00 × 21 ICMarketsEU-MT5-4 0.00 × 1 SolidECN-Server 0.00 × 1 Deriv-Server 0.00 × 4 TickmillEU-Live 0.00 × 3 Axiory-Live 0.00 × 1 LiteFinance-MT5-Live 0.00 × 1 OANDA-Live-1 0.00 × 1 CudraniaCapital-Real 0.00 × 1 MilliyFXGlobal-Server 0.00 × 8 VantageInternational-Live 4 0.00 × 1 Exness-MT5Real27 0.00 × 1 NordFX-Real 0.00 × 1 STARTRADERFinancial-Live 0.00 × 2 Teletrade-Sharp ECN 0.00 × 2 CloverMarket-Online 0.00 × 3 MarketEquityInc-Live 0.00 × 12 STMarket-Live 0.00 × 2 FxPro-MT5 0.00 × 3 FPMarkets-Live 0.00 × 1 NoahGlobal-Server 0.00 × 14 Exness-MT5Real2 0.00 × 4 Ava-Real 1-MT5 0.00 × 4 77 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou