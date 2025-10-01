SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Scalping trades based on MacD signals
Nishaal Rooplall

Scalping trades based on MacD signals

Nishaal Rooplall
0 avis
Fiabilité
14 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 471%
ICMarketsSC-MT5-4
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
503
Bénéfice trades:
461 (91.65%)
Perte trades:
42 (8.35%)
Meilleure transaction:
154.47 USD
Pire transaction:
-54.37 USD
Bénéfice brut:
1 641.94 USD (1 554 020 pips)
Perte brute:
-466.55 USD (440 449 pips)
Gains consécutifs maximales:
43 (147.73 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
172.32 USD (20)
Ratio de Sharpe:
0.20
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
7.53%
Dernier trade:
15 il y a des minutes
Trades par semaine:
48
Temps de détention moyen:
13 heures
Facteur de récupération:
11.89
Longs trades:
440 (87.48%)
Courts trades:
63 (12.52%)
Facteur de profit:
3.52
Rendement attendu:
2.34 USD
Bénéfice moyen:
3.56 USD
Perte moyenne:
-11.11 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-98.75 USD)
Perte consécutive maximale:
-98.75 USD (2)
Croissance mensuelle:
107.65%
Prévision annuelle:
1 306.14%
Algo trading:
95%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
98.82 USD (8.81%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
11.45% (98.82 USD)
Par fonds propres:
3.15% (66.06 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 202
EURUSD 70
USDCAD 33
XAGUSD 32
XAUUSD 29
USTEC 27
USDJPY 27
EURJPY 20
GBPJPY 18
AUDUSD 16
NZDUSD 16
GBPUSD 13
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD 237
EURUSD 4
USDCAD 18
XAGUSD 15
XAUUSD 16
USTEC 828
USDJPY 12
EURJPY 7
GBPJPY 24
AUDUSD 8
NZDUSD 3
GBPUSD 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD 998K
EURUSD -174
USDCAD 1K
XAGUSD 1.4K
XAUUSD 1.7K
USTEC 107K
USDJPY 579
EURJPY 827
GBPJPY 2.4K
AUDUSD 375
NZDUSD 253
GBPUSD 332
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +154.47 USD
Pire transaction: -54 USD
Gains consécutifs maximales: 20
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +147.73 USD
Perte consécutive maximale: -98.75 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

JunoMarkets-Server
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 1
Weltrade-Real
0.00 × 17
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 24
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
Exness-MT5Real10
0.24 × 17
OctaFX-Real2
0.25 × 4
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICMarketsEU-MT5-5
0.47 × 38
GOMarketsIntl-Live
0.50 × 2
itexsys-Platform
0.56 × 9
OxSecurities-Live
0.60 × 5
VantageInternational-Live 4
0.70 × 92
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
ICMarketsSC-MT5-2
1.53 × 14663
ICMarketsSC-MT5
1.87 × 371
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
84 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Scalping trades taken based off MacD signals
Aucun avis
2025.10.01 16:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.01 16:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.01 16:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.01 16:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.01 15:09
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.01 15:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.01 15:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Scalping trades based on MacD signals
30 USD par mois
471%
0
0
USD
2.1K
USD
14
95%
503
91%
100%
3.51
2.34
USD
11%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.