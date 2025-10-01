- Croissance
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AMarkets-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Я — Антон Шамрай, трейдер, прошедший обучение в @tradercampofficial
Работаю по теханализу, проверенному риск-менеджменту и собственным стратегиям (Katana, ТС Кличко, Alligator + Fractal).
📬 Что ты получишь:
🔹 Точные сигналы в текстовом формате, включающие:
– Тип сделки: покупка / продажа / отложенный ордер
– Уровни: вход, тейк-профит, стоп-лосс, трейлинг-стоп
– Никакой воды — только чёткие точки входа и выхода
🔹 Утренняя аналитика рынка
– Каждый рабочий день в 10:00 по Киеву / Москве
– Краткий обзор текущей ситуации по ключевым инструментам
🗓 Расписание работы канала:
📌 Сигналы — в течение всей рабочей недели (Пн–Пт)
📌 Рынок сегодня — обзоры в 10:00 ежедневно
📌 Выходные — время для отдыха и анализа
💼 Моя философия:
Трейдинг — это не азарт, а система.
Я делаю акцент на стабильность, логику и дисциплину.
Формула Успеха — это результат работы, а не случайность.
🛡 Рекомендация:
Money management: маячок 1%-2% от депозита, рабочий обьем 2-5% от депозита
Торговля ведётся с использованием брокера Amarkets — надёжная платформа для качественного исполнения сделок. Рекомендую.
Ссылка для регистрации https://profit-market.info/sign-up/real/?g=RELX5D
📲 Подписывайся на канал и начинай путь к стабильному трейдингу.
Проверенные сигналы. Ясные правила. Минимум эмоций.