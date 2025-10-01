SignauxSections
Vu Hong Quang

Quang VU

Vu Hong Quang
0 avis
25 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 -43%
Exness-MT5Real8
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
73
Bénéfice trades:
39 (53.42%)
Perte trades:
34 (46.58%)
Meilleure transaction:
39.55 USD
Pire transaction:
-32.42 USD
Bénéfice brut:
276.06 USD (2 980 pips)
Perte brute:
-724.36 USD (27 486 pips)
Gains consécutifs maximales:
4 (33.82 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
48.80 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
0.00%
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
44 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
29 minutes
Facteur de récupération:
-0.96
Longs trades:
45 (61.64%)
Courts trades:
28 (38.36%)
Facteur de profit:
0.38
Rendement attendu:
-6.14 USD
Bénéfice moyen:
7.08 USD
Perte moyenne:
-21.30 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-20.58 USD)
Perte consécutive maximale:
-85.14 USD (3)
Croissance mensuelle:
0.00%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
61%
Prélèvement par solde:
Absolu:
448.60 USD
Maximal:
468.98 USD (126.66%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
46.20% (468.68 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 34
GBPUSD 24
XAUUSD 4
AUDUSD 3
USDJPY 2
GBPJPY 1
AUDCHF 1
EURCAD 1
CHFJPY 1
NZDUSD 1
USDCAD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD -223
GBPUSD -123
XAUUSD -35
AUDUSD 6
USDJPY -35
GBPJPY 32
AUDCHF 3
EURCAD -26
CHFJPY -22
NZDUSD -1
USDCAD -26
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD -570
GBPUSD -289
XAUUSD -24K
AUDUSD 72
USDJPY -65
GBPJPY 443
AUDCHF 300
EURCAD -211
CHFJPY -225
NZDUSD 11
USDCAD -64
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +39.55 USD
Pire transaction: -32 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +33.82 USD
Perte consécutive maximale: -20.58 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real8" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Alpari-MT5
0.00 × 10
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
FXView-Live
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-4
0.53 × 970
ForexClub-MT5 Real Server
0.90 × 21
FPMarketsLLC-Live
1.13 × 53
ICTrading-MT5-4
1.22 × 226
Exness-MT5Real15
1.40 × 422
GOMarketsMU-Live
1.50 × 26
Exness-MT5Real12
1.65 × 128
PlexyTrade-Server01
2.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
2.74 × 87
ICMarketsSC-MT5-2
3.34 × 319
Exness-MT5Real11
4.00 × 11
Exness-MT5Real7
4.86 × 70
Exness-MT5Real
5.22 × 94
Exness-MT5Real6
5.35 × 63
Ava-Real 1-MT5
5.42 × 19
Exness-MT5Real3
5.92 × 36
Weltrade-Real
5.96 × 113
OctaFX-Real2
6.00 × 1
Aucun avis
2025.10.01 12:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 43 days
