Michele Antonicelli

TopGrid

Michele Antonicelli
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
30 USD par mois
croissance depuis 2025 2%
UltimaMarkets-Live 1
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
94
Bénéfice trades:
72 (76.59%)
Perte trades:
22 (23.40%)
Meilleure transaction:
1.49 USD
Pire transaction:
-1.42 USD
Bénéfice brut:
28.94 USD (3 101 pips)
Perte brute:
-12.67 USD (906 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (4.04 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
4.04 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.43
Activité de trading:
56.23%
Charge de dépôt maximale:
1.10%
Dernier trade:
21 il y a des minutes
Trades par semaine:
95
Temps de détention moyen:
30 minutes
Facteur de récupération:
6.38
Longs trades:
51 (54.26%)
Courts trades:
43 (45.74%)
Facteur de profit:
2.28
Rendement attendu:
0.17 USD
Bénéfice moyen:
0.40 USD
Perte moyenne:
-0.58 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-2.52 USD)
Perte consécutive maximale:
-2.52 USD (3)
Croissance mensuelle:
2.40%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.03 USD
Maximal:
2.55 USD (0.53%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.36% (2.61 USD)
Par fonds propres:
0.24% (1.85 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD+ 94
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD+ 16
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD+ 2.2K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1.49 USD
Pire transaction: -1 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +4.04 USD
Perte consécutive maximale: -2.52 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "UltimaMarkets-Live 1" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Nom de la stratégie : Grid Balance

Type : Trading en grille sans martingale


Ce signal utilise une stratégie de grille sans martingale, ouvrant des positions uniquement lorsque le marché atteint des conditions de survente ou de surachat, évitant ainsi les entrées aléatoires.

L’objectif est une croissance régulière, avec une performance moyenne attendue d’environ 1 % par jour, soit environ 25 % par mois.

  • ✅ Sans martingale, sans augmentation exponentielle des lots

  • ✅ Entrées uniquement dans les zones de survente/surachat

  • ✅ Take Profit dynamique pour clôturer rapidement les cycles

  • ✅ Capital minimum recommandé : 500 USD ou EUR


Aucun avis
2025.10.01 11:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.01 11:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
Copier

