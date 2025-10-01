- Croissance
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSD+
|94
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSD+
|16
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSD+
|2.2K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "UltimaMarkets-Live 1" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Nom de la stratégie : Grid Balance
Type : Trading en grille sans martingale
Ce signal utilise une stratégie de grille sans martingale, ouvrant des positions uniquement lorsque le marché atteint des conditions de survente ou de surachat, évitant ainsi les entrées aléatoires.
L’objectif est une croissance régulière, avec une performance moyenne attendue d’environ 1 % par jour, soit environ 25 % par mois.
-
✅ Sans martingale, sans augmentation exponentielle des lots
-
✅ Entrées uniquement dans les zones de survente/surachat
-
✅ Take Profit dynamique pour clôturer rapidement les cycles
-
✅ Capital minimum recommandé : 500 USD ou EUR
