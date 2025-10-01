Nom de la stratégie : Grid Balance

Type : Trading en grille sans martingale





Ce signal utilise une stratégie de grille sans martingale, ouvrant des positions uniquement lorsque le marché atteint des conditions de survente ou de surachat, évitant ainsi les entrées aléatoires.

L’objectif est une croissance régulière, avec une performance moyenne attendue d’environ 1 % par jour, soit environ 25 % par mois.