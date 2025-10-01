SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / AnhTruong KaKa
HOANG THI COI Hoang Thi

AnhTruong KaKa

HOANG THI COI Hoang Thi
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 16%
Exness-MT5Real31
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
172
Bénéfice trades:
97 (56.39%)
Perte trades:
75 (43.60%)
Meilleure transaction:
13.83 USD
Pire transaction:
-15.86 USD
Bénéfice brut:
190.83 USD (328 645 pips)
Perte brute:
-141.86 USD (393 338 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (10.63 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
34.11 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
96.82%
Charge de dépôt maximale:
42.77%
Dernier trade:
1 une minute avant
Trades par semaine:
179
Temps de détention moyen:
25 minutes
Facteur de récupération:
2.01
Longs trades:
86 (50.00%)
Courts trades:
86 (50.00%)
Facteur de profit:
1.35
Rendement attendu:
0.28 USD
Bénéfice moyen:
1.97 USD
Perte moyenne:
-1.89 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-9.53 USD)
Perte consécutive maximale:
-15.86 USD (1)
Croissance mensuelle:
16.34%
Algo trading:
87%
Prélèvement par solde:
Absolu:
4.07 USD
Maximal:
24.39 USD (10.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.09% (24.39 USD)
Par fonds propres:
13.89% (47.91 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 66
US30 44
BTCUSD 20
USTEC 17
ETHUSD 17
USOIL 4
US30_x10 4
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 48
US30 4
BTCUSD 12
USTEC -5
ETHUSD -1
USOIL -3
US30_x10 -6
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 6.3K
US30 495
BTCUSD -53K
USTEC -17K
ETHUSD -632
USOIL -254
US30_x10 -611
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +13.83 USD
Pire transaction: -16 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +10.63 USD
Perte consécutive maximale: -9.53 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real31" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real31
0.00 × 2
Exness-MT5Real
0.75 × 4
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.10.01 11:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
AnhTruong KaKa
30 USD par mois
16%
0
0
USD
349
USD
1
87%
172
56%
97%
1.34
0.28
USD
14%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.