Volker Minkenberg

GoldFxx

Volker Minkenberg
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 49 USD par mois
croissance depuis 2025 1%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
22
Bénéfice trades:
20 (90.90%)
Perte trades:
2 (9.09%)
Meilleure transaction:
243.65 USD
Pire transaction:
-574.14 USD
Bénéfice brut:
1 816.39 USD (3 703 pips)
Perte brute:
-831.35 USD (1 622 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (1 033.84 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 033.84 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.27
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
38.37%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
24
Temps de détention moyen:
32 minutes
Facteur de récupération:
1.72
Longs trades:
13 (59.09%)
Courts trades:
9 (40.91%)
Facteur de profit:
2.18
Rendement attendu:
44.77 USD
Bénéfice moyen:
90.82 USD
Perte moyenne:
-415.68 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-574.14 USD)
Perte consécutive maximale:
-574.14 USD (1)
Croissance mensuelle:
0.99%
Algo trading:
81%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
574.14 USD (0.57%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.57% (574.14 USD)
Par fonds propres:
0.58% (576.08 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 21
USDJPY 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 974
USDJPY 11
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 2.1K
USDJPY 22
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +243.65 USD
Pire transaction: -574 USD
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +1 033.84 USD
Perte consécutive maximale: -574.14 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
GoldFxx (MT4) – Forex et Or (XAUUSD) avec gestion des risques maîtrisée

Ce signal se concentre sur le trading des principales paires de devises et de l’or (XAUUSD). La stratégie combine des règles d’entrée précises avec une stricte gestion du risque, afin de rechercher un équilibre entre opportunité et contrôle, tout en s’adaptant aux différentes phases du marché.

Style de trading :

  • Principalement des opérations intraday, avec parfois des positions conservées pendant la nuit si cela est justifié

  • Chaque transaction est protégée par un stop-loss clairement défini

  • La durée moyenne de conservation des positions varie de quelques minutes à quelques heures

Compte et effet de levier :
Le signal est exécuté sur un compte de 100 000 USD avec un levier de 1:200. Pour les abonnés, un levier similaire (au moins 1:100) est recommandé afin de reproduire les tailles de position de manière réaliste.

Remarques importantes :

  • Aucun gain n’est garanti ; les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs

  • Les différences entre courtiers, les conditions d’exécution et le slippage peuvent entraîner des variations de résultats

  • L’accent est mis sur la discipline, le contrôle du risque et la régularité, et non sur des coups de chance à court terme


Aucun avis
2025.10.02 07:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.02 06:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.01 17:19
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.01 14:09
Share of trading days is too low
2025.10.01 14:09
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.01 14:09
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.01 11:59
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.01 11:59
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.01 11:59
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.01 11:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.01 11:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
GoldFxx
49 USD par mois
1%
0
0
USD
101K
USD
1
81%
22
90%
100%
2.18
44.77
USD
1%
1:200
Copier

