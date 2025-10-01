- Croissance
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|21
|USDJPY
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|974
|USDJPY
|11
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|2.1K
|USDJPY
|22
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 6
GoldFxx (MT4) – Forex et Or (XAUUSD) avec gestion des risques maîtrisée
Ce signal se concentre sur le trading des principales paires de devises et de l’or (XAUUSD). La stratégie combine des règles d’entrée précises avec une stricte gestion du risque, afin de rechercher un équilibre entre opportunité et contrôle, tout en s’adaptant aux différentes phases du marché.
Style de trading :
-
Principalement des opérations intraday, avec parfois des positions conservées pendant la nuit si cela est justifié
-
Chaque transaction est protégée par un stop-loss clairement défini
-
La durée moyenne de conservation des positions varie de quelques minutes à quelques heures
Compte et effet de levier :
Le signal est exécuté sur un compte de 100 000 USD avec un levier de 1:200. Pour les abonnés, un levier similaire (au moins 1:100) est recommandé afin de reproduire les tailles de position de manière réaliste.
Remarques importantes :
-
Aucun gain n’est garanti ; les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs
-
Les différences entre courtiers, les conditions d’exécution et le slippage peuvent entraîner des variations de résultats
-
L’accent est mis sur la discipline, le contrôle du risque et la régularité, et non sur des coups de chance à court terme
