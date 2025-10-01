GoldFxx (MT4) – Forex et Or (XAUUSD) avec gestion des risques maîtrisée

Ce signal se concentre sur le trading des principales paires de devises et de l’or (XAUUSD). La stratégie combine des règles d’entrée précises avec une stricte gestion du risque, afin de rechercher un équilibre entre opportunité et contrôle, tout en s’adaptant aux différentes phases du marché.

Style de trading :

Principalement des opérations intraday , avec parfois des positions conservées pendant la nuit si cela est justifié

Chaque transaction est protégée par un stop-loss clairement défini

La durée moyenne de conservation des positions varie de quelques minutes à quelques heures

Compte et effet de levier :

Le signal est exécuté sur un compte de 100 000 USD avec un levier de 1:200. Pour les abonnés, un levier similaire (au moins 1:100) est recommandé afin de reproduire les tailles de position de manière réaliste.

Remarques importantes :