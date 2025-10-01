SignauxSections
Michele Antonicelli

Index Strategy

Michele Antonicelli
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 2%
Tradeview-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
19
Bénéfice trades:
12 (63.15%)
Perte trades:
7 (36.84%)
Meilleure transaction:
1.75 EUR
Pire transaction:
-1.30 EUR
Bénéfice brut:
8.95 EUR (9 612 pips)
Perte brute:
-4.31 EUR (2 637 pips)
Gains consécutifs maximales:
3 (1.85 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
1.85 EUR (3)
Ratio de Sharpe:
0.45
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
7.85%
Dernier trade:
28 il y a des minutes
Trades par semaine:
21
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
3.09
Longs trades:
1 (5.26%)
Courts trades:
18 (94.74%)
Facteur de profit:
2.08
Rendement attendu:
0.24 EUR
Bénéfice moyen:
0.75 EUR
Perte moyenne:
-0.62 EUR
Pertes consécutives maximales:
1 (-1.30 EUR)
Perte consécutive maximale:
-1.30 EUR (1)
Croissance mensuelle:
1.85%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.05 EUR
Maximal:
1.50 EUR (0.58%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.52% (1.35 EUR)
Par fonds propres:
1.81% (4.72 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
UK100 17
AUS200 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
UK100 4
AUS200 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
UK100 4.2K
AUS200 2.7K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1.75 EUR
Pire transaction: -1 EUR
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +1.85 EUR
Perte consécutive maximale: -1.30 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tradeview-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Nom de la stratégie : Grid Balance

Type : Trading en grille sans martingale


Ce signal utilise une stratégie de grille sans martingale, ouvrant des positions uniquement lorsque le marché atteint des conditions de survente ou de surachat, évitant ainsi les entrées aléatoires.

L’objectif est une croissance régulière, avec une performance moyenne attendue d’environ 1 % par jour, soit environ 25 % par mois.

  • ✅ Sans martingale, sans augmentation exponentielle des lots

  • ✅ Entrées uniquement dans les zones de survente/surachat

  • ✅ Take Profit dynamique pour clôturer rapidement les cycles

  • ✅ Capital minimum recommandé : 500 USD ou EUR


Aucun avis
2025.10.01 11:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.01 11:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
