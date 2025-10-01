SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Mayank Prop Account
Mayank Bharat Bhatt Bha Bhatt

Mayank Prop Account

Mayank Bharat Bhatt Bha Bhatt
0 avis
Fiabilité
41 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
0%
7StreetCorporation-Server
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
93
Bénéfice trades:
62 (66.66%)
Perte trades:
31 (33.33%)
Meilleure transaction:
25 588.00 USD
Pire transaction:
-10 184.00 USD
Bénéfice brut:
278 034.11 USD (2 815 005 pips)
Perte brute:
-79 523.56 USD (598 897 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (99 696.49 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
99 696.49 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.37
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.95%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
13 jours
Facteur de récupération:
10.77
Longs trades:
53 (56.99%)
Courts trades:
40 (43.01%)
Facteur de profit:
3.50
Rendement attendu:
2 134.52 USD
Bénéfice moyen:
4 484.42 USD
Perte moyenne:
-2 565.28 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-18 429.04 USD)
Perte consécutive maximale:
-18 429.04 USD (5)
Croissance mensuelle:
1.58%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
18 429.04 USD (2.89%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
US30 24
NAS100 23
XAUUSD 21
GER40 10
GBPUSD 4
XAGUSD 4
UKOIL 4
USDJPY 2
GBPJPY 1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
US30 65K
NAS100 75K
XAUUSD 27K
GER40 -17K
GBPUSD 24K
XAGUSD 20K
UKOIL 5.6K
USDJPY 84
GBPJPY -1.2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
US30 1M
NAS100 1.1M
XAUUSD 32K
GER40 65K
GBPUSD 3.6K
XAGUSD 1.3K
UKOIL 12K
USDJPY 242
GBPJPY -1.8K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
asda
Aucun avis
2025.10.01 10:59
No swaps are charged on the signal account
2025.10.01 10:59
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
