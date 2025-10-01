SignauxSections
Ii Somantri

MoveonFX

Ii Somantri
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 12%
ZealCapitalMarketSC-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
891
Bénéfice trades:
670 (75.19%)
Perte trades:
221 (24.80%)
Meilleure transaction:
8.84 USD
Pire transaction:
-7.49 USD
Bénéfice brut:
369.72 USD (39 939 pips)
Perte brute:
-170.83 USD (12 806 pips)
Gains consécutifs maximales:
74 (26.61 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
67.31 USD (18)
Ratio de Sharpe:
0.25
Activité de trading:
25.19%
Charge de dépôt maximale:
32.13%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
891
Temps de détention moyen:
10 minutes
Facteur de récupération:
3.53
Longs trades:
267 (29.97%)
Courts trades:
624 (70.03%)
Facteur de profit:
2.16
Rendement attendu:
0.22 USD
Bénéfice moyen:
0.55 USD
Perte moyenne:
-0.77 USD
Pertes consécutives maximales:
40 (-11.99 USD)
Perte consécutive maximale:
-55.08 USD (16)
Croissance mensuelle:
12.43%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
5.24 USD
Maximal:
56.33 USD (3.41%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.38% (55.89 USD)
Par fonds propres:
28.28% (466.53 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDe 833
EURJPYe 58
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDe 197
EURJPYe 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDe 26K
EURJPYe 956
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +8.84 USD
Pire transaction: -7 USD
Gains consécutifs maximales: 18
Pertes consécutives maximales: 16
Bénéfice consécutif maximal: +26.61 USD
Perte consécutive maximale: -11.99 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ZealCapitalMarketSC-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

i want to share trading signals here that will be profitable for bith you and me,

just follow me , friends, and get access to reliable and profitable trading signals.

lets grow our success together

Aucun avis
2025.10.01 08:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.01 08:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
