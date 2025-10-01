SignauxSections
DiamondTrade

Dzmitry Harelchyk
0 avis
Fiabilité
160 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
0%
PUPrime-Live 2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
288
Bénéfice trades:
286 (99.30%)
Perte trades:
2 (0.69%)
Meilleure transaction:
8 610.00 USD
Pire transaction:
-333.55 USD
Bénéfice brut:
237 941.28 USD (15 822 990 pips)
Perte brute:
-454.58 USD (166 967 pips)
Gains consécutifs maximales:
266 (209 791.43 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
209 791.43 USD (266)
Ratio de Sharpe:
0.85
Activité de trading:
93.54%
Charge de dépôt maximale:
2.05%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
712.00
Longs trades:
107 (37.15%)
Courts trades:
181 (62.85%)
Facteur de profit:
523.43
Rendement attendu:
824.61 USD
Bénéfice moyen:
831.96 USD
Perte moyenne:
-227.29 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-333.55 USD)
Perte consécutive maximale:
-333.55 USD (1)
Croissance mensuelle:
52.86%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
333.55 USD (1.96%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
3.44% (671.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 90
GBPUSD 53
BTCUSD 49
EURUSD 27
USDJPY 27
USDCHF 21
XAGUSD 7
USDCAD 4
NAS100 4
AUDUSD 2
SP500 2
EURJPY 1
GBPJPY 1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 83K
GBPUSD 27K
BTCUSD 75K
EURUSD 13K
USDJPY 18K
USDCHF 9.7K
XAGUSD 5.7K
USDCAD 1.5K
NAS100 784
AUDUSD 494
SP500 1.9K
EURJPY 205
GBPJPY 347
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 1.5M
GBPUSD 41K
BTCUSD 14M
EURUSD 18K
USDJPY 54K
USDCHF 11K
XAGUSD 3.3K
USDCAD 4.4K
NAS100 39K
AUDUSD 720
SP500 6.2K
EURJPY 975
GBPJPY 1K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +8 610.00 USD
Pire transaction: -334 USD
Gains consécutifs maximales: 266
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +209 791.43 USD
Perte consécutive maximale: -333.55 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "PUPrime-Live 2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

MEXAtlantic-Real-2
11.81 × 2252
Aucun avis
2025.10.01 07:13
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.