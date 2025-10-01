SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / HFT Master Pro
Jaideep Bhattacharjee

HFT Master Pro

Jaideep Bhattacharjee
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 1%
Exness-Real16
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
505
Bénéfice trades:
379 (75.04%)
Perte trades:
126 (24.95%)
Meilleure transaction:
42.59 USD
Pire transaction:
-123.55 USD
Bénéfice brut:
275.98 USD (143 629 pips)
Perte brute:
-268.85 USD (125 677 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (3.10 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
46.82 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
24.43%
Charge de dépôt maximale:
5.45%
Dernier trade:
30 il y a des minutes
Trades par semaine:
506
Temps de détention moyen:
6 minutes
Facteur de récupération:
0.05
Longs trades:
502 (99.41%)
Courts trades:
3 (0.59%)
Facteur de profit:
1.03
Rendement attendu:
0.01 USD
Bénéfice moyen:
0.73 USD
Perte moyenne:
-2.13 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-28.42 USD)
Perte consécutive maximale:
-127.54 USD (3)
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
110.36 USD
Maximal:
157.18 USD (15.01%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
15.01% (157.18 USD)
Par fonds propres:
1.57% (15.81 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 498
AUDCAD 1
AUDNZD 1
GBPJPY 1
NZDJPY 1
CADJPY 1
EURCAD 1
EURCHF 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 87
AUDCAD 1
AUDNZD 43
GBPJPY 2
NZDJPY 1
CADJPY 0
EURCAD -3
EURCHF -124
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 18K
AUDCAD 92
AUDNZD 146
GBPJPY 115
NZDJPY 81
CADJPY 16
EURCAD -221
EURCHF -197
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +42.59 USD
Pire transaction: -124 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +3.10 USD
Perte consécutive maximale: -28.42 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real16" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FXOpenUK-ECN Live Server
0.00 × 1
OctaFX-Real7
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 5
Exness-Real21
0.00 × 7
LiteFinance-ECN3.com
0.00 × 1
Axi-US06-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.15 × 13
Ava-Real 6
0.67 × 3
Exness-Real29
1.16 × 637
Exness-Real4
1.75 × 20
BlackBullMarkets-Live
2.33 × 3
Exness-Real6
2.49 × 39
Exness-Real16
2.70 × 274
Exness-Real
4.00 × 10
Pepperstone-Edge05
5.00 × 1
FOREX.comGlobalCN-Live 118
9.00 × 5
Exness-Real33
10.59 × 54
Exness-Real28
11.46 × 119
Exness-Real9
12.14 × 28
VTMarkets-Live 3
12.22 × 18
ICMarketsSC-Live06
17.29 × 14
OctaFX-Real10
18.00 × 2
Alpari-Pro.ECN2
18.00 × 3
JustMarkets-Live3
26.08 × 66
HFT Gold scalping


Aucun avis
2025.10.01 04:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.