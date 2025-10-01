SignauxSections
Jiang Ping Luo

LJP725

Jiang Ping Luo
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2025 2%
CPTMarkets-Live01
1:400
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
254
Bénéfice trades:
178 (70.07%)
Perte trades:
76 (29.92%)
Meilleure transaction:
262.20 USD
Pire transaction:
-171.12 USD
Bénéfice brut:
3 177.00 USD (36 016 pips)
Perte brute:
-2 740.92 USD (37 337 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (441.90 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
518.91 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
83.01%
Charge de dépôt maximale:
4.30%
Dernier trade:
2 il y a des minutes
Trades par semaine:
274
Temps de détention moyen:
28 minutes
Facteur de récupération:
0.30
Longs trades:
203 (79.92%)
Courts trades:
51 (20.08%)
Facteur de profit:
1.16
Rendement attendu:
1.72 USD
Bénéfice moyen:
17.85 USD
Perte moyenne:
-36.06 USD
Pertes consécutives maximales:
20 (-1 448.19 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 448.19 USD (20)
Croissance mensuelle:
1.95%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
572.04 USD
Maximal:
1 448.19 USD (4.62%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.50% (1 448.19 USD)
Par fonds propres:
2.33% (962.97 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 254
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 436
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -1.3K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +262.20 USD
Pire transaction: -171 USD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 20
Bénéfice consécutif maximal: +441.90 USD
Perte consécutive maximale: -1 448.19 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "CPTMarkets-Live01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Valutrades-Real-HK
2.08 × 12
ICTrading-Live29
3.00 × 1
xChief-Demo
5.27 × 11
FusionMarkets-Live 2
5.29 × 7
TitanFX-06
6.28 × 18
ICMarketsSC-Live04
8.00 × 1
Darwinex-Live
8.00 × 3
CPTMarkets-Intl
8.67 × 12
Pepperstone-Edge12
9.50 × 2
RoboForex-ProCent-6
14.00 × 1
Tickmill-Live04
14.36 × 14
Exness-Real33
15.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
15.20 × 35
Capital.com-Real
19.00 × 1
Ava-Real 4
19.25 × 4
FusionMarkets-Live
19.29 × 214
Tradeview-Markets Live 2
21.00 × 1
UltimaMarkets-Live
23.50 × 4
Axi-US09-Live
24.68 × 88
ICMarketsSC-Live16
28.64 × 75
罗老师策略中心  VX:394384420
Aucun avis
2025.10.01 01:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.01 01:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
