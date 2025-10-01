Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OctaFX-Real9" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Tickmill-Live10 0.00 × 1 RoboForex-ECN 0.00 × 2 KeyToMarkets-Live 0.00 × 14 BlackBullMarkets-Live 0.00 × 1 ExclusiveMarkets2-Live 2 0.00 × 4 ICMarketsSC-Live23 0.00 × 2 OctaFX-Real7 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live31 0.96 × 98 FBS-Real-9 1.00 × 1 ICMarketsSC-Live12 1.00 × 2 OctaFX-Real10 1.14 × 894 OctaFX-Real8 1.16 × 902 OctaFX-Real9 1.20 × 809 OctaFX-Real2 1.21 × 336 LiteFinance-Cent2.com 8.00 × 2 FBS-Real-7 9.50 × 2 Weltrade-Live 11.00 × 3 RoboForex-Pro-3 14.00 × 1 GoDo-Live 21.50 × 2 s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou