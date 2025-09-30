SignauxSections
Kirill Skutin

XAUUSD HR SS

Kirill Skutin
0 avis
17 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 1000 USD par mois
croissance depuis 2025 -14%
Bybit-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
299
Bénéfice trades:
237 (79.26%)
Perte trades:
62 (20.74%)
Meilleure transaction:
51.03 UST
Pire transaction:
-41.30 UST
Bénéfice brut:
623.85 UST (35 848 pips)
Perte brute:
-726.77 UST (48 733 pips)
Gains consécutifs maximales:
56 (89.13 UST)
Bénéfice consécutif maximal:
109.41 UST (20)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Activité de trading:
30.79%
Charge de dépôt maximale:
9.54%
Dernier trade:
24 il y a des minutes
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
14 heures
Facteur de récupération:
-0.24
Longs trades:
171 (57.19%)
Courts trades:
128 (42.81%)
Facteur de profit:
0.86
Rendement attendu:
-0.34 UST
Bénéfice moyen:
2.63 UST
Perte moyenne:
-11.72 UST
Pertes consécutives maximales:
12 (-74.07 UST)
Perte consécutive maximale:
-173.77 UST (8)
Croissance mensuelle:
1.76%
Prévision annuelle:
21.37%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
323.71 UST
Maximal:
425.11 UST (24.99%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
24.99% (425.23 UST)
Par fonds propres:
4.16% (126.36 UST)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD+ 151
XAUUSD+ 72
AUDCAD+ 28
AUDUSD+ 28
EURUSD+ 20
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD+ 132
XAUUSD+ 24
AUDCAD+ 42
AUDUSD+ 13
EURUSD+ -314
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD+ 11K
XAUUSD+ -10K
AUDCAD+ 6K
AUDUSD+ 572
EURUSD+ -20K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +51.03 UST
Pire transaction: -41 UST
Gains consécutifs maximales: 20
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +89.13 UST
Perte consécutive maximale: -74.07 UST

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Bybit-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

123
Aucun avis
2025.09.30 20:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.30 19:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.30 18:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 82 days
