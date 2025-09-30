Salut tous le monde,

Je suis un trader débutant actif uniquement sur le Gold.

Voici mon MyFXBook : pour une transparence totale.

Je trade actuellement sur un petit compte de trading en réel.

Si vous voulez suivre mes trades, il n'y a aucun souci, même si je ne recommande pas le copy trading.

J'ai créé ce groupe de signaux pour essayer de me faire un petit revenu complémentaire à côté de mon trading. Merci à ceux qui m'encouragent.