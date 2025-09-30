SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / One Minute Breakout Strategie
Lars Kirchknopf

One Minute Breakout Strategie

Lars Kirchknopf
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 31%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
48
Bénéfice trades:
31 (64.58%)
Perte trades:
17 (35.42%)
Meilleure transaction:
15.35 EUR
Pire transaction:
-1.27 EUR
Bénéfice brut:
32.06 EUR (255 622 pips)
Perte brute:
-10.66 EUR (64 016 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (4.90 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
15.35 EUR (1)
Ratio de Sharpe:
0.19
Activité de trading:
43.83%
Charge de dépôt maximale:
14.44%
Dernier trade:
30 il y a des minutes
Trades par semaine:
49
Temps de détention moyen:
29 minutes
Facteur de récupération:
6.73
Longs trades:
33 (68.75%)
Courts trades:
15 (31.25%)
Facteur de profit:
3.01
Rendement attendu:
0.45 EUR
Bénéfice moyen:
1.03 EUR
Perte moyenne:
-0.63 EUR
Pertes consécutives maximales:
4 (-1.26 EUR)
Perte consécutive maximale:
-2.81 EUR (3)
Croissance mensuelle:
30.57%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
3.18 EUR (4.22%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.22% (3.18 EUR)
Par fonds propres:
10.04% (7.56 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 24
BTCUSD 24
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 6
BTCUSD 19
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 600
BTCUSD 191K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +15.35 EUR
Pire transaction: -1 EUR
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +4.90 EUR
Perte consécutive maximale: -1.26 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live26" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real3
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.12 × 17
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live26
0.93 × 1605
RoboForex-ECN-2
0.97 × 606
FPMarkets-Live2
1.00 × 1
Exness-Real17
1.19 × 139
SaracenInc-Live
1.50 × 109
ICMarketsSC-Live25
1.64 × 102
RoboForex-ECN
1.66 × 79
Exness-Real9
1.89 × 226
BlackBullMarkets-Live
1.94 × 31
Tickmill-Live08
2.00 × 8
FusionMarkets-Live 2
2.00 × 1
Exness-Real29
2.00 × 1
Exness-Real6
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
2.42 × 55
Exness-Real20
2.54 × 521
BoldPrime2-Live
2.65 × 246
23 plus...
Wenn ein Kurs bei Gold oder Bitcoin nach oben oder unten durchbricht handele ich für meistens 1 Minute.

Indikator EMA

Kein Martingale!!

zum kopieren dieses Signals bitte einen Broker mit niedrigem Spread nutzen.


 

Aucun avis
2025.10.02 09:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.01 21:29
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.30 18:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.30 15:28
High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.30 15:28
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.09.30 15:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.30 15:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Copier

