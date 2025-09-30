SignauxSections
MASRUCHAN INDOMILK

Emas ruchan

MASRUCHAN INDOMILK
0 avis
2 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -63%
FBS-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
33
Bénéfice trades:
18 (54.54%)
Perte trades:
15 (45.45%)
Meilleure transaction:
66.27 USD
Pire transaction:
-135.73 USD
Bénéfice brut:
263.99 USD (117 300 pips)
Perte brute:
-578.62 USD (524 860 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (131.85 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
131.85 USD (6)
Ratio de Sharpe:
-0.15
Activité de trading:
59.50%
Charge de dépôt maximale:
77.06%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
29
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
-0.83
Longs trades:
19 (57.58%)
Courts trades:
14 (42.42%)
Facteur de profit:
0.46
Rendement attendu:
-9.53 USD
Bénéfice moyen:
14.67 USD
Perte moyenne:
-38.57 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-137.35 USD)
Perte consécutive maximale:
-218.48 USD (2)
Croissance mensuelle:
-62.93%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
324.63 USD
Maximal:
377.38 USD (68.27%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
68.27% (377.38 USD)
Par fonds propres:
79.65% (173.42 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 16
US30 7
BTCUSD 7
XTIUSD 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -36
US30 -118
BTCUSD -169
XTIUSD 8
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 321
US30 -11K
BTCUSD -397K
XTIUSD 7
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +66.27 USD
Pire transaction: -136 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +131.85 USD
Perte consécutive maximale: -137.35 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

AdmiralUK-MT5
0.00 × 2
OneRoyal-Server
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real25
0.00 × 4
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 9
0.00 × 2
AxenBroker-Live
0.00 × 1
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 3
itexsys-Platform
0.00 × 1
Exness-MT5Real24
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real27
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 1
XMAU-MT5
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 2
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 4
SolidECN-Server
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 2
ArumTradeLimited-Server
0.00 × 1
PhillipFutures-Server
0.00 × 1
SwissquoteLtd-Server
0.00 × 2
PepperstoneUK-Live
0.00 × 1
FIBOGroup-MT5 Server
0.00 × 1
161 plus...
Aucun avis
2025.10.08 00:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.07 23:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.07 19:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.07 17:54
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.07 15:54
High current drawdown in 56% indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 19:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 15:29
High current drawdown in 52% indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 00:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 00:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.01 23:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 23:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.01 22:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.01 16:09
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.01 15:09
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.01 14:09
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.30 14:19
Share of trading days is too low
2025.09.30 14:19
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.30 13:19
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 13:19
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 13:19
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
