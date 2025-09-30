- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
12
Bénéfice trades:
11 (91.66%)
Perte trades:
1 (8.33%)
Meilleure transaction:
7.04 USD
Pire transaction:
-0.80 USD
Bénéfice brut:
20.43 USD (155 522 pips)
Perte brute:
-0.80 USD (117 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (4.11 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
16.32 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.71
Activité de trading:
19.41%
Charge de dépôt maximale:
52.71%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
22 minutes
Facteur de récupération:
24.54
Longs trades:
6 (50.00%)
Courts trades:
6 (50.00%)
Facteur de profit:
25.54
Rendement attendu:
1.64 USD
Bénéfice moyen:
1.86 USD
Perte moyenne:
-0.80 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-0.80 USD)
Perte consécutive maximale:
-0.80 USD (1)
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
0.80 USD (0.18%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.18% (0.80 USD)
Par fonds propres:
0.52% (2.27 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|6
|BTCUSD
|2
|GBPUSD
|1
|EURUSD
|1
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|19
|BTCUSD
|1
|GBPUSD
|0
|EURUSD
|0
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|1.7K
|BTCUSD
|5.9K
|GBPUSD
|24
|EURUSD
|11
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +7.04 USD
Pire transaction: -1 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +4.11 USD
Perte consécutive maximale: -0.80 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
✅ Safe and Stable Growth NINJA – Signal Forex à Faible Risque et Long Terme
⚖️ Risque conservateur – levier 1:50, stop global à 3%
📈 Objectif réaliste – 3 à 5% de profit mensuel
🔒 Contrôle strict du risque pour maintenir un faible drawdown
🧠 Plus de 12 ans d’expérience en trading Forex
🚫 Pas de martingale, pas de grid, pas d’IA – trading 100% manuel
👉 Parfait pour les traders qui recherchent des profits réguliers, une croissance stable et un projet à long terme sans mettre leur compte en danger.
Mots-clés : signal forex faible risque, croissance stable, trading sécurisé, profit constant, IC Markets, trading manuel, investissement à long terme, projet
✅ Safe and Stable Growth NINJA – Faible Risque, Résultats Réels
Marre des signaux qui promettent trop, s’effondrent avec de gros drawdowns et poursuivent des objectifs irréalistes ?
Ici, nous n’ouvrons pas de positions juste pour paraître actifs. La priorité est de protéger le capital et de maintenir la cohérence. Pas de setup, pas de trade.
Nous faisons des dépôts et retraits mensuels ! C’est un projet à long terme !
Remarque : j’utilise un compte Standard IC Markets pour garantir que votre copie du signal soit précise, même si vous utilisez un autre broker.
Safe and Stable Growth NINJA a été conçu différemment.
⚖️ Gestion du risque conservatrice – levier 1:50
📈 Objectif mensuel réaliste – environ 3 à 5% de profit
🔒 Drawdown moyen faible grâce à des entrées intelligentes et un contrôle strict
🧠 Plus de 12 ans d’expérience sur le marché Forex
🚫 Pas de paris, pas de martingale, pas de hype
🚫 Pas de trades imprudents ou irresponsables
🚫 Pas de robots, pas d’IA – 100% trading humain
Ce signal est parfait pour ceux qui recherchent des résultats cohérents et souhaitent faire croître leur capital de manière stable et sécurisée.
👉 Rejoignez le style Safe and Stable Growth NINJA et découvrez une approche professionnelle et à long terme du trading rentable.
📩 Vous voulez appliquer 100% de cette stratégie ? Contactez-moi — nous avons un tableur personnalisé et nous vous apprendrons à gérer vos trades pour maximiser les profits et construire une richesse à long terme.
Canaux Telegram :
Brésil – https://t.me/steadygrowth_ninja_br
Aucun avis
