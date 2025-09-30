SignauxSections
Fabio Ciccangeli

PendulumLibraEA LIVE

Fabio Ciccangeli
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 -48%
Axi-US03-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
47
Bénéfice trades:
39 (82.97%)
Perte trades:
8 (17.02%)
Meilleure transaction:
60.50 EUR
Pire transaction:
-723.82 EUR
Bénéfice brut:
566.89 EUR (5 610 pips)
Perte brute:
-1 067.10 EUR (12 637 pips)
Gains consécutifs maximales:
27 (344.80 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
344.80 EUR (27)
Ratio de Sharpe:
-0.08
Activité de trading:
85.19%
Charge de dépôt maximale:
46.98%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
47
Temps de détention moyen:
57 minutes
Facteur de récupération:
-0.51
Longs trades:
28 (59.57%)
Courts trades:
19 (40.43%)
Facteur de profit:
0.53
Rendement attendu:
-10.64 EUR
Bénéfice moyen:
14.54 EUR
Perte moyenne:
-133.39 EUR
Pertes consécutives maximales:
3 (-946.76 EUR)
Perte consécutive maximale:
-946.76 EUR (3)
Croissance mensuelle:
-48.22%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
500.21 EUR
Maximal:
978.60 EUR (100.02%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
66.19% (978.60 EUR)
Par fonds propres:
65.29% (944.45 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.pro 47
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.pro -570
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.pro -7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +60.50 EUR
Pire transaction: -724 EUR
Gains consécutifs maximales: 27
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +344.80 EUR
Perte consécutive maximale: -946.76 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Axi-US03-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

This Signals is the record of my EA: PendulumLibra.

You can subscribe to test the EA in action, and then you can buy it.


It also give report on LIVE MARKETS

2025.10.01 00:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 21:46
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.30 21:46
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.30 20:37
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.30 20:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.30 16:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.30 15:28
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.30 15:28
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.30 14:19
High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.30 14:19
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 13:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.30 10:12
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.09.30 10:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.30 10:12
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
