SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Funded Tiger
Firas Abdulmuntasser Salim Albaker

Funded Tiger

Firas Abdulmuntasser Salim Albaker
0 avis
Fiabilité
2 semaines
0 / 0 USD
0%
FundedNext-Server
1:100
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
77
Bénéfice trades:
44 (57.14%)
Perte trades:
33 (42.86%)
Meilleure transaction:
158.30 USD
Pire transaction:
-312.00 USD
Bénéfice brut:
2 342.10 USD (23 390 pips)
Perte brute:
-3 166.40 USD (31 115 pips)
Gains consécutifs maximales:
40 (2 241.50 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 241.50 USD (40)
Ratio de Sharpe:
-0.11
Activité de trading:
0.00%
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
18 il y a des heures
Trades par semaine:
66
Temps de détention moyen:
51 minutes
Facteur de récupération:
-0.40
Longs trades:
38 (49.35%)
Courts trades:
39 (50.65%)
Facteur de profit:
0.74
Rendement attendu:
-10.71 USD
Bénéfice moyen:
53.23 USD
Perte moyenne:
-95.95 USD
Pertes consécutives maximales:
22 (-1 993.10 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 993.10 USD (22)
Croissance mensuelle:
-3.30%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
968.60 USD
Maximal:
2 072.70 USD (7.90%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 77
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -824
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -7.7K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +158.30 USD
Pire transaction: -312 USD
Gains consécutifs maximales: 40
Pertes consécutives maximales: 22
Bénéfice consécutif maximal: +2 241.50 USD
Perte consécutive maximale: -1 993.10 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FundedNext-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

      When all the ways close in front of you.

              join me and believe me you

                      will open the secret way

                              of your success

Aucun avis
2025.10.01 20:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.01 20:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire