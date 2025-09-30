SignauxSections
Hao Lang Tan

Gold Miner 001

Hao Lang Tan
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 99 USD par mois
croissance depuis 2025 27%
ICMarketsSC-Live11
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
104
Bénéfice trades:
94 (90.38%)
Perte trades:
10 (9.62%)
Meilleure transaction:
35.60 USD
Pire transaction:
-13.98 USD
Bénéfice brut:
340.65 USD (286 352 pips)
Perte brute:
-75.90 USD (50 529 pips)
Gains consécutifs maximales:
36 (122.42 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
122.42 USD (36)
Ratio de Sharpe:
0.42
Activité de trading:
84.93%
Charge de dépôt maximale:
8.54%
Dernier trade:
34 il y a des minutes
Trades par semaine:
110
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
8.61
Longs trades:
59 (56.73%)
Courts trades:
45 (43.27%)
Facteur de profit:
4.49
Rendement attendu:
2.55 USD
Bénéfice moyen:
3.62 USD
Perte moyenne:
-7.59 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-30.75 USD)
Perte consécutive maximale:
-30.75 USD (3)
Croissance mensuelle:
27.41%
Algo trading:
84%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
30.75 USD (2.71%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.71% (30.75 USD)
Par fonds propres:
2.38% (29.30 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 79
BTCUSD 10
GBPUSD 9
EURUSD 5
XTIUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 241
BTCUSD 22
GBPUSD 3
EURUSD -2
XTIUSD 0
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 15K
BTCUSD 221K
GBPUSD 383
EURUSD -185
XTIUSD 0
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +35.60 USD
Pire transaction: -14 USD
Gains consécutifs maximales: 36
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +122.42 USD
Perte consécutive maximale: -30.75 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live11" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Tickmill-Live04
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live06
0.29 × 2380
ICMarketsSC-Live09
0.38 × 42
ICMarketsSC-Live19
0.47 × 30
ICMarkets-Live10
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live08
0.82 × 115
Tickmill-Live02
0.84 × 19
Exness-Real16
1.00 × 1
VantageInternational-Live 4
1.00 × 10
ForexTimeFXTM-ECN
1.00 × 2
ICMarketsSC-Live04
1.15 × 1214
ICMarketsSC-Live07
1.35 × 2060
ICMarketsSC-Live23
1.38 × 60
ICMarketsSC-Live11
1.49 × 618
ICMarketsSC-Live20
1.81 × 79
Exness-Real14
1.86 × 7
ICMarkets-Live19
2.00 × 1
Pepperstone-Edge01
2.09 × 360
ICMarketsSC-Live24
2.21 × 351
ICMarketsSC-Live12
2.29 × 7
Axi-US06-Live
2.59 × 32
AdmiralMarkets-Live
2.67 × 3
ICMarkets-Live06
2.97 × 156
40 plus...
趋势头皮策略，日均1-5%，欢迎互相交流。IC新户：https://www.ic-asia-official.com/cn/open-trading-account/live/?camp=50922&nbsp;   exness开新户：https://one.exnessonelink.com/a/uv6bhvdm
Aucun avis
2025.09.30 03:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
