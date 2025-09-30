SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / MULTI AI 2025
Miftakhul Huda

MULTI AI 2025

Miftakhul Huda
0 avis
8 semaines
0 / 0 USD
0%
FPMarketsLLC-Live4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
87
Bénéfice trades:
62 (71.26%)
Perte trades:
25 (28.74%)
Meilleure transaction:
113.60 USD
Pire transaction:
-142.75 USD
Bénéfice brut:
1 076.62 USD (24 730 pips)
Perte brute:
-536.99 USD (106 250 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (80.32 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
336.61 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.18
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
57 minutes
Facteur de récupération:
2.03
Longs trades:
55 (63.22%)
Courts trades:
32 (36.78%)
Facteur de profit:
2.00
Rendement attendu:
6.20 USD
Bénéfice moyen:
17.36 USD
Perte moyenne:
-21.48 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-14.88 USD)
Perte consécutive maximale:
-142.75 USD (1)
Croissance mensuelle:
20.90%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
82.71 USD
Maximal:
265.43 USD (69.35%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 31
XAUUSD 24
US30 17
BTCUSD 15
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY -16
XAUUSD 599
US30 -4
BTCUSD -40
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 734
XAUUSD 3.6K
US30 -3.6K
BTCUSD -82K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FPMarketsLLC-Live4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

EGlobalTrade-Classic3
1.17 × 6
FPMarketsLLC-Live4
1.50 × 76
Axi.SVG-US10-Live
7.49 × 86
Aucun avis
2025.09.30 02:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
