Nestor Jose Reyes Rojas

Neural Trading Pro

Nestor Jose Reyes Rojas
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 2%
VTMarkets-Live 4
1:400
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
12
Bénéfice trades:
11 (91.66%)
Perte trades:
1 (8.33%)
Meilleure transaction:
4.11 USD
Pire transaction:
-0.47 USD
Bénéfice brut:
15.88 USD (552 pips)
Perte brute:
-0.47 USD (34 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (14.49 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
14.49 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.96
Activité de trading:
94.56%
Charge de dépôt maximale:
2.92%
Dernier trade:
37 il y a des minutes
Trades par semaine:
14
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
32.79
Longs trades:
7 (58.33%)
Courts trades:
5 (41.67%)
Facteur de profit:
33.79
Rendement attendu:
1.28 USD
Bénéfice moyen:
1.44 USD
Perte moyenne:
-0.47 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-0.47 USD)
Perte consécutive maximale:
-0.47 USD (1)
Croissance mensuelle:
1.93%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
0.47 USD (0.06%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
1.18% (9.59 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURGBP-STD 12
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURGBP-STD 15
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURGBP-STD 518
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +4.11 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +14.49 USD
Perte consécutive maximale: -0.47 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VTMarkets-Live 4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

🎯 Bienvenue sur Elite Trading Signals - Votre Passerelle vers le Trading Forex Intelligent !

Transformez votre parcours de trading avec nos signaux de niveau professionnel alimentés par une analyse technique avancée et des stratégies éprouvées. Notre équipe de traders experts fournit des configurations à haute probabilité sur les principales paires de devises Forex et le marché de l'Or.

Ce Que Vous Obtenez : ✅ Signaux de trading en temps réel avec des points d'entrée/sortie précis ✅ Niveaux clairs de Stop Loss et Take Profit ✅ Conseils en gestion des risques ✅ Analyses et perspectives du marché ✅ Livraison de signaux 24h/24 et 7j/7 ✅ Suivi des performances et transparence

Rejoignez des milliers de traders qui ont élevé leur niveau de trading. Que vous soyez débutant ou trader expérimenté, nos signaux sont conçus pour vous aider à prendre des décisions éclairées et maximiser votre potentiel de profit sur les marchés Forex et de l'Or.

Commencez à trader plus intelligemment aujourd'hui ! 🚀

Avertissement :

⚠️ DIVULGATION DES RISQUES : Le trading de Forex, de l'Or et d'autres instruments financiers comporte un risque substantiel de perte et ne convient pas à tous les investisseurs. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Vous ne devriez jamais investir de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Tous les signaux de trading sont fournis à des fins éducatives et informatives uniquement et ne doivent pas être considérés comme des conseils financiers. Nous ne garantissons pas les profits ou le succès. Vous êtes seul responsable de vos décisions de trading. Effectuez toujours vos propres recherches et consultez un conseiller financier agréé avant de trader.


Aucun avis
2025.09.30 16:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.30 04:13
Share of trading days is too low
2025.09.30 04:13
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.29 22:49
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.29 22:49
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.29 22:49
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.29 22:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.29 22:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
