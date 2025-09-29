SignauxSections
Akl Keyrouz

KiraCat

Akl Keyrouz
0 avis
6 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 -28%
FPMarketsLLC-Live
1:5
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
194
Bénéfice trades:
161 (82.98%)
Perte trades:
33 (17.01%)
Meilleure transaction:
558.24 USD
Pire transaction:
-578.97 USD
Bénéfice brut:
3 750.68 USD (432 716 pips)
Perte brute:
-2 969.99 USD (394 113 pips)
Gains consécutifs maximales:
31 (356.01 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
558.24 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
58.20%
Charge de dépôt maximale:
177.42%
Dernier trade:
40 il y a des minutes
Trades par semaine:
38
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
0.45
Longs trades:
102 (52.58%)
Courts trades:
92 (47.42%)
Facteur de profit:
1.26
Rendement attendu:
4.02 USD
Bénéfice moyen:
23.30 USD
Perte moyenne:
-90.00 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-318.11 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 670.63 USD (3)
Croissance mensuelle:
-52.72%
Algo trading:
93%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
1 731.44 USD (40.28%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
82.91% (1 731.44 USD)
Par fonds propres:
87.61% (477.71 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
US30 190
EURUSD 3
US100 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
US30 782
EURUSD -6
US100 4
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
US30 38K
EURUSD -59
US100 504
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +558.24 USD
Pire transaction: -579 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +356.01 USD
Perte consécutive maximale: -318.11 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FPMarketsLLC-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real3
0.00 × 5
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 8
RoboForex-ECN
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.03 × 40
GoMarkets-Live
1.56 × 9
FBSTradestone-Real
4.67 × 3
AlfaForexRU-Real
7.08 × 13
FPMarketsSC-Live
7.44 × 16
2025.10.17 16:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 09:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 08:21
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 38 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 21:41
High current drawdown in 51% indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 20:41
High current drawdown in 50% indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 19:41
High current drawdown in 50% indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 18:31
High current drawdown in 53% indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 17:31
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 11:00
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 08:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 07:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.12 22:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.12 06:31
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.10 20:52
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.10 18:43
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.07 22:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.07 21:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.01 09:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.30 17:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
KiraCat
50 USD par mois
-28%
0
0
USD
571
USD
6
93%
194
82%
58%
1.26
4.02
USD
88%
1:5
