SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Sigma Vol Scalp
Italo Martins Coutinho

Sigma Vol Scalp

Italo Martins Coutinho
0 avis
36 semaines
0 / 0 USD
0%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
326
Bénéfice trades:
231 (70.85%)
Perte trades:
95 (29.14%)
Meilleure transaction:
34.68 USD
Pire transaction:
-68.54 USD
Bénéfice brut:
1 002.28 USD (483 432 pips)
Perte brute:
-932.05 USD (544 364 pips)
Gains consécutifs maximales:
25 (2.57 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
149.64 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
4 il y a quelques jours
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
16 minutes
Facteur de récupération:
0.36
Longs trades:
100 (30.67%)
Courts trades:
226 (69.33%)
Facteur de profit:
1.08
Rendement attendu:
0.22 USD
Bénéfice moyen:
4.34 USD
Perte moyenne:
-9.81 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-1.49 USD)
Perte consécutive maximale:
-112.80 USD (3)
Croissance mensuelle:
9.06%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
81.99 USD
Maximal:
194.05 USD (15.59%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
JPN225 138
HK50 118
US500 31
USDJPY 27
FRA40 5
EURUSD 4
GER40 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
JPN225 -12
HK50 91
US500 -36
USDJPY 80
FRA40 -1
EURUSD -21
GER40 -31
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
JPN225 -43K
HK50 -14K
US500 82
USDJPY 402
FRA40 -1.3K
EURUSD 19
GER40 -3.9K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +34.68 USD
Pire transaction: -69 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +2.57 USD
Perte consécutive maximale: -1.49 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Tickmill-Live
0.00 × 5
PUPrime-Live
0.00 × 2
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.23 × 61
GOMarketsMU-Live
0.50 × 2
Exness-MT5Real8
0.50 × 2
Exness-MT5Real31
0.50 × 6
ICMarketsSC-MT5-4
0.91 × 11
ICMarketsSC-MT5-2
1.28 × 394
XM.COM-MT5
1.32 × 44
ICMarketsSC-MT5
1.33 × 18
Pepperstone-MT5-Live01
1.80 × 10
FPMarketsLLC-Live
2.31 × 16
Exness-MT5Real7
2.63 × 8
Darwinex-Live
3.04 × 69
TitanFX-MT5-01
3.67 × 3
RoboForex-ECN
3.67 × 121
ValutradesSeychelles-Live
4.00 × 2
Valutrades-Live
4.50 × 2
VantageInternational-Live 4
5.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 1
GBEbrokers-LIVE
7.43 × 28
TASS-Live
7.44 × 36
AMarkets-Real
8.45 × 11
2 plus...
Aucun avis
