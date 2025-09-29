SignauxSections
Saju Manir

Trade With S

Saju Manir
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real7
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
17
Bénéfice trades:
7 (41.17%)
Perte trades:
10 (58.82%)
Meilleure transaction:
26.45 USD
Pire transaction:
-2.60 USD
Bénéfice brut:
31.50 USD (270 482 pips)
Perte brute:
-14.65 USD (2 348 pips)
Gains consécutifs maximales:
4 (0.00 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
31.47 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.20
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
5 il y a quelques jours
Trades par semaine:
13
Temps de détention moyen:
17 minutes
Facteur de récupération:
1.15
Longs trades:
11 (64.71%)
Courts trades:
6 (35.29%)
Facteur de profit:
2.15
Rendement attendu:
0.99 USD
Bénéfice moyen:
4.50 USD
Perte moyenne:
-1.47 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-8.17 USD)
Perte consécutive maximale:
-8.17 USD (8)
Croissance mensuelle:
8.65%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
14.62 USD
Maximal:
14.62 USD (7.31%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 3
US30 3
USDCAD 2
USDCHF 2
EURJPY 1
XAUUSD 1
USDJPY 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD -4
US30 0
USDCAD -3
USDCHF 30
EURJPY -3
XAUUSD -2
USDJPY 0
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD -94
US30 -220
USDCAD -58
USDCHF 251
EURJPY -76
XAUUSD -1.9K
USDJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +26.45 USD
Pire transaction: -3 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +0.00 USD
Perte consécutive maximale: -8.17 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real7" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Tickmill-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real7
2.06 × 914
Pepperstone-MT5-Live01
4.00 × 1
RoboForex-ECN
4.29 × 38
Exness-MT5Real12
4.38 × 86
ICMarketsSC-MT5-2
4.71 × 28
AdmiralMarkets-Live
5.00 × 1
Exness-MT5Real15
5.02 × 259
Exness-MT5Real
5.27 × 181
Exness-MT5Real3
5.29 × 653
XMGlobal-MT5 4
5.56 × 36
FxPro-MT5
14.00 × 3
JunoMarkets-Server
17.00 × 2
Exness-MT5Real8
19.53 × 232
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
Aucun avis
2025.09.29 20:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.29 20:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
