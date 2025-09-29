SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / CNS XAUUSD FLIP HARD
Alessio Cannas

CNS XAUUSD FLIP HARD

Alessio Cannas
0 avis
11 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 -69%
InnoNetSolutions-Server01
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 075
Bénéfice trades:
834 (77.58%)
Perte trades:
241 (22.42%)
Meilleure transaction:
68.90 EUR
Pire transaction:
-431.44 EUR
Bénéfice brut:
1 699.49 EUR (107 253 pips)
Perte brute:
-2 263.29 EUR (108 071 pips)
Gains consécutifs maximales:
23 (25.27 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
77.51 EUR (9)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
78.71%
Charge de dépôt maximale:
218.87%
Dernier trade:
2 il y a des minutes
Trades par semaine:
815
Temps de détention moyen:
38 minutes
Facteur de récupération:
-0.46
Longs trades:
1 069 (99.44%)
Courts trades:
6 (0.56%)
Facteur de profit:
0.75
Rendement attendu:
-0.52 EUR
Bénéfice moyen:
2.04 EUR
Perte moyenne:
-9.39 EUR
Pertes consécutives maximales:
7 (-1 139.28 EUR)
Perte consécutive maximale:
-1 139.28 EUR (7)
Croissance mensuelle:
-66.46%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
802.08 EUR
Maximal:
1 225.47 EUR (132.71%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
86.58% (1 225.47 EUR)
Par fonds propres:
65.82% (922.75 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 1075
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -643
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -818
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +68.90 EUR
Pire transaction: -431 EUR
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +25.27 EUR
Perte consécutive maximale: -1 139.28 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "InnoNetSolutions-Server01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.30 09:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.30 09:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.30 09:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.30 08:26
High current drawdown in 65% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 08:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.29 20:37
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.67% of days out of 75 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.29 20:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 20:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
