- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
175
Bénéfice trades:
122 (69.71%)
Perte trades:
53 (30.29%)
Meilleure transaction:
23 787.22 RUR
Pire transaction:
-14 359.38 RUR
Bénéfice brut:
431 936.94 RUR (75 667 pips)
Perte brute:
-111 299.74 RUR (38 087 pips)
Gains consécutifs maximales:
30 (177 304.21 RUR)
Bénéfice consécutif maximal:
177 304.21 RUR (30)
Ratio de Sharpe:
0.34
Activité de trading:
24.88%
Charge de dépôt maximale:
351.31%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
75
Temps de détention moyen:
47 minutes
Facteur de récupération:
7.09
Longs trades:
125 (71.43%)
Courts trades:
50 (28.57%)
Facteur de profit:
3.88
Rendement attendu:
1 832.21 RUR
Bénéfice moyen:
3 540.47 RUR
Perte moyenne:
-2 100.00 RUR
Pertes consécutives maximales:
11 (-19 256.33 RUR)
Perte consécutive maximale:
-45 131.28 RUR (6)
Croissance mensuelle:
-66.27%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 659.43 RUR
Maximal:
45 212.00 RUR (16.50%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
98.82% (28 635.47 RUR)
Par fonds propres:
74.74% (1 595.18 RUR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|168
|CADJPY
|3
|BTCUSD
|2
|EURUSD
|1
|WTI
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|5.3K
|CADJPY
|2
|BTCUSD
|-2
|EURUSD
|14
|WTI
|-17
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|38K
|CADJPY
|-154
|BTCUSD
|-76
|EURUSD
|148
|WTI
|-14
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +23 787.22 RUR
Pire transaction: -14 359 RUR
Gains consécutifs maximales: 30
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +177 304.21 RUR
Perte consécutive maximale: -19 256.33 RUR
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AMarkets-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
SolidECN-Server
|0.00 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.09 × 164
|
ICMarketsSC-MT5
|1.03 × 29
|
PhillipFutures-Server
|1.50 × 8
|
AMarkets-Real
|2.88 × 3709
|
ForexClub-MT5 Real Server
|3.37 × 137
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|3.50 × 2
|
FreshForex-MT5
|3.67 × 3
|
RoboForex-Pro
|7.00 × 20
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
200 USD par mois
-66%
0
0
USD
USD
108K
RUR
RUR
2
0%
175
69%
25%
3.88
1 832.21
RUR
RUR
99%
1:500