Kirill Kargapolov

Gold24

Kirill Kargapolov
0 avis
2 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 200 USD par mois
croissance depuis 2025 -66%
AMarkets-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
175
Bénéfice trades:
122 (69.71%)
Perte trades:
53 (30.29%)
Meilleure transaction:
23 787.22 RUR
Pire transaction:
-14 359.38 RUR
Bénéfice brut:
431 936.94 RUR (75 667 pips)
Perte brute:
-111 299.74 RUR (38 087 pips)
Gains consécutifs maximales:
30 (177 304.21 RUR)
Bénéfice consécutif maximal:
177 304.21 RUR (30)
Ratio de Sharpe:
0.34
Activité de trading:
24.88%
Charge de dépôt maximale:
351.31%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
75
Temps de détention moyen:
47 minutes
Facteur de récupération:
7.09
Longs trades:
125 (71.43%)
Courts trades:
50 (28.57%)
Facteur de profit:
3.88
Rendement attendu:
1 832.21 RUR
Bénéfice moyen:
3 540.47 RUR
Perte moyenne:
-2 100.00 RUR
Pertes consécutives maximales:
11 (-19 256.33 RUR)
Perte consécutive maximale:
-45 131.28 RUR (6)
Croissance mensuelle:
-66.27%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 659.43 RUR
Maximal:
45 212.00 RUR (16.50%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
98.82% (28 635.47 RUR)
Par fonds propres:
74.74% (1 595.18 RUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 168
CADJPY 3
BTCUSD 2
EURUSD 1
WTI 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 5.3K
CADJPY 2
BTCUSD -2
EURUSD 14
WTI -17
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 38K
CADJPY -154
BTCUSD -76
EURUSD 148
WTI -14
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +23 787.22 RUR
Pire transaction: -14 359 RUR
Gains consécutifs maximales: 30
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +177 304.21 RUR
Perte consécutive maximale: -19 256.33 RUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AMarkets-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

SolidECN-Server
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 9
0.09 × 164
ICMarketsSC-MT5
1.03 × 29
PhillipFutures-Server
1.50 × 8
AMarkets-Real
2.88 × 3709
ForexClub-MT5 Real Server
3.37 × 137
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.50 × 2
FreshForex-MT5
3.67 × 3
RoboForex-Pro
7.00 × 20
Aucun avis
2025.10.10 14:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.10 13:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 07:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 06:59
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 11:59
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 3 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.01 09:59
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.01 09:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.01 08:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.01 08:13
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.01 08:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.01 08:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.01 07:13
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.01 07:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.01 07:13
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.30 15:28
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.30 15:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.30 05:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.29 18:37
Share of trading days is too low
2025.09.29 18:37
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.29 17:25
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Gold24
200 USD par mois
-66%
0
0
USD
108K
RUR
2
0%
175
69%
25%
3.88
1 832.21
RUR
99%
1:500
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.