Hai Feng Gan

GOLD haifeng

Hai Feng Gan
0 avis
7 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 170%
FxPro-MT5
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
938
Bénéfice trades:
624 (66.52%)
Perte trades:
314 (33.48%)
Meilleure transaction:
560.64 USD
Pire transaction:
-243.78 USD
Bénéfice brut:
9 322.84 USD (2 600 667 pips)
Perte brute:
-5 877.27 USD (109 835 pips)
Gains consécutifs maximales:
24 (103.89 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 112.68 USD (21)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
14 il y a des heures
Trades par semaine:
52
Temps de détention moyen:
52 minutes
Facteur de récupération:
4.48
Longs trades:
647 (68.98%)
Courts trades:
291 (31.02%)
Facteur de profit:
1.59
Rendement attendu:
3.67 USD
Bénéfice moyen:
14.94 USD
Perte moyenne:
-18.72 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-413.70 USD)
Perte consécutive maximale:
-458.22 USD (7)
Croissance mensuelle:
141.20%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
147.06 USD
Maximal:
769.54 USD (22.64%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
22.64% (769.54 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLD 924
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLD 3.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLD 47K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +560.64 USD
Pire transaction: -244 USD
Gains consécutifs maximales: 21
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +103.89 USD
Perte consécutive maximale: -413.70 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FxPro-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

我在追踪黄金的波动，在适合的时候，用适合的仓位，快速交易。
2025.09.29 16:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.29 16:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 16:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
