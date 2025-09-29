- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
167
Bénéfice trades:
123 (73.65%)
Perte trades:
44 (26.35%)
Meilleure transaction:
21.52 USD
Pire transaction:
-71.54 USD
Bénéfice brut:
389.66 USD (38 832 pips)
Perte brute:
-297.41 USD (29 940 pips)
Gains consécutifs maximales:
30 (75.65 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
75.65 USD (30)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
93.86%
Charge de dépôt maximale:
97.47%
Dernier trade:
4 il y a des minutes
Trades par semaine:
170
Temps de détention moyen:
18 heures
Facteur de récupération:
0.52
Longs trades:
46 (27.54%)
Courts trades:
121 (72.46%)
Facteur de profit:
1.31
Rendement attendu:
0.55 USD
Bénéfice moyen:
3.17 USD
Perte moyenne:
-6.76 USD
Pertes consécutives maximales:
14 (-178.31 USD)
Perte consécutive maximale:
-178.31 USD (14)
Croissance mensuelle:
18.45%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
178.31 USD (23.14%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
23.14% (178.31 USD)
Par fonds propres:
48.50% (292.68 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|135
|XAUEUR
|9
|XAGUSD
|9
|EURCHF
|3
|USDJPY
|2
|GBPUSD
|2
|USDCHF
|2
|AUDNZD
|2
|AUDJPY
|2
|AUDUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|52
|XAUEUR
|25
|XAGUSD
|-14
|EURCHF
|-17
|USDJPY
|9
|GBPUSD
|39
|USDCHF
|1
|AUDNZD
|-2
|AUDJPY
|-11
|AUDUSD
|10
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|5.2K
|XAUEUR
|2.1K
|XAGUSD
|-1.4K
|EURCHF
|-1.4K
|USDJPY
|1.3K
|GBPUSD
|3.9K
|USDCHF
|89
|AUDNZD
|-270
|AUDJPY
|-1.6K
|AUDUSD
|1K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +21.52 USD
Pire transaction: -72 USD
Gains consécutifs maximales: 30
Pertes consécutives maximales: 14
Bénéfice consécutif maximal: +75.65 USD
Perte consécutive maximale: -178.31 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HFMarketsSV-Live Server 6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
FBS-Real-5
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 6
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 8
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live 4
|0.00 × 1
|
DPrimeVU-Live 4
|0.00 × 4
|
LiteForex-ECN2.com
|0.29 × 17
|
HFMarketsSV-Live Server
|1.14 × 83
|
HFMarketsSV-Live Server 5
|3.75 × 91
|
Pepperstone-Edge01
|5.22 × 27
|
XMTrading-Real 12
|9.10 × 10
|
FBS-Real-8
|25.00 × 1
La stratégie de trading de Superior AI Systems repose sur la méthode du swing trading. Notre objectif est de capturer les fluctuations importantes sur plusieurs jours ou semaines plutôt que de réaliser des transactions à très court terme. Nous croyons fermement en une approche collaborative du trading. Selon nous, une opération de trading doit toujours impliquer deux parties : le trader et un ou plusieurs gestionnaires de risques. Nous pouvons parfois appliquer une méthode de « dollar cost average » (moyennant des coûts variables) si le ou les gestionnaires de risques le jugent approprié. Notre stratégie de gestion des risques repose sur de nombreux tests. Nous cherchons à réduire les risques, mais le trading, avec ou sans effet de levier, peut être risqué. Il est important de ne jamais trader avec des fonds que l'on ne peut pas se permettre de perdre.
Aucun avis