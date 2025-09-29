SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Superior AI Systems
John Beiler

Superior AI Systems

John Beiler
0 avis
Fiabilité
3 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 18%
HFMarketsSV-Live Server 6
1:50
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
167
Bénéfice trades:
123 (73.65%)
Perte trades:
44 (26.35%)
Meilleure transaction:
21.52 USD
Pire transaction:
-71.54 USD
Bénéfice brut:
389.66 USD (38 832 pips)
Perte brute:
-297.41 USD (29 940 pips)
Gains consécutifs maximales:
30 (75.65 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
75.65 USD (30)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
93.86%
Charge de dépôt maximale:
97.47%
Dernier trade:
4 il y a des minutes
Trades par semaine:
170
Temps de détention moyen:
18 heures
Facteur de récupération:
0.52
Longs trades:
46 (27.54%)
Courts trades:
121 (72.46%)
Facteur de profit:
1.31
Rendement attendu:
0.55 USD
Bénéfice moyen:
3.17 USD
Perte moyenne:
-6.76 USD
Pertes consécutives maximales:
14 (-178.31 USD)
Perte consécutive maximale:
-178.31 USD (14)
Croissance mensuelle:
18.45%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
178.31 USD (23.14%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
23.14% (178.31 USD)
Par fonds propres:
48.50% (292.68 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 135
XAUEUR 9
XAGUSD 9
EURCHF 3
USDJPY 2
GBPUSD 2
USDCHF 2
AUDNZD 2
AUDJPY 2
AUDUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 52
XAUEUR 25
XAGUSD -14
EURCHF -17
USDJPY 9
GBPUSD 39
USDCHF 1
AUDNZD -2
AUDJPY -11
AUDUSD 10
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 5.2K
XAUEUR 2.1K
XAGUSD -1.4K
EURCHF -1.4K
USDJPY 1.3K
GBPUSD 3.9K
USDCHF 89
AUDNZD -270
AUDJPY -1.6K
AUDUSD 1K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +21.52 USD
Pire transaction: -72 USD
Gains consécutifs maximales: 30
Pertes consécutives maximales: 14
Bénéfice consécutif maximal: +75.65 USD
Perte consécutive maximale: -178.31 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HFMarketsSV-Live Server 6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FBS-Real-5
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 6
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
XMGlobal-Real 8
0.00 × 1
DooPrime-Live 4
0.00 × 1
DPrimeVU-Live 4
0.00 × 4
LiteForex-ECN2.com
0.29 × 17
HFMarketsSV-Live Server
1.14 × 83
HFMarketsSV-Live Server 5
3.75 × 91
Pepperstone-Edge01
5.22 × 27
XMTrading-Real 12
9.10 × 10
FBS-Real-8
25.00 × 1
La stratégie de trading de Superior AI Systems repose sur la méthode du swing trading. Notre objectif est de capturer les fluctuations importantes sur plusieurs jours ou semaines plutôt que de réaliser des transactions à très court terme. Nous croyons fermement en une approche collaborative du trading. Selon nous, une opération de trading doit toujours impliquer deux parties : le trader et un ou plusieurs gestionnaires de risques. Nous pouvons parfois appliquer une méthode de « dollar cost average » (moyennant des coûts variables) si le ou les gestionnaires de risques le jugent approprié. Notre stratégie de gestion des risques repose sur de nombreux tests. Nous cherchons à réduire les risques, mais le trading, avec ou sans effet de levier, peut être risqué. Il est important de ne jamais trader avec des fonds que l'on ne peut pas se permettre de perdre.
Aucun avis
2025.10.20 12:33
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.10.20 08:12
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.20 08:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 07:12
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.20 07:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 18:52
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.16 13:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.16 12:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.15 08:57
Share of trading days is too low
2025.10.15 07:47
Share of trading days is too low
2025.10.14 12:57
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 14.29% of days out of the 14 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.14 12:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.02 12:19
Share of trading days is too low
2025.10.02 12:19
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.29 16:25
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.29 16:25
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.29 15:25
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.29 15:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.29 15:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
