Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HFMarketsSV-Live Server 6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

La stratégie de trading de Superior AI Systems repose sur la méthode du swing trading. Notre objectif est de capturer les fluctuations importantes sur plusieurs jours ou semaines plutôt que de réaliser des transactions à très court terme. Nous croyons fermement en une approche collaborative du trading. Selon nous, une opération de trading doit toujours impliquer deux parties : le trader et un ou plusieurs gestionnaires de risques. Nous pouvons parfois appliquer une méthode de « dollar cost average » (moyennant des coûts variables) si le ou les gestionnaires de risques le jugent approprié. Notre stratégie de gestion des risques repose sur de nombreux tests. Nous cherchons à réduire les risques, mais le trading, avec ou sans effet de levier, peut être risqué. Il est important de ne jamais trader avec des fonds que l'on ne peut pas se permettre de perdre.

