Michela Russo

Golden Mirage Signal 1

Michela Russo
0 avis
Fiabilité
38 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 888 USD par mois
croissance depuis 2025 325%
Weltrade-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
333
Bénéfice trades:
303 (90.99%)
Perte trades:
30 (9.01%)
Meilleure transaction:
91.09 USD
Pire transaction:
-19.27 USD
Bénéfice brut:
499.98 USD (26 839 pips)
Perte brute:
-174.86 USD (16 342 pips)
Gains consécutifs maximales:
38 (24.66 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
93.76 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
8.13%
Charge de dépôt maximale:
5.64%
Dernier trade:
11 il y a des heures
Trades par semaine:
21
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
11.44
Longs trades:
333 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
2.86
Rendement attendu:
0.98 USD
Bénéfice moyen:
1.65 USD
Perte moyenne:
-5.83 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-28.41 USD)
Perte consécutive maximale:
-28.41 USD (2)
Croissance mensuelle:
12.01%
Prévision annuelle:
145.71%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
28.41 USD (6.96%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.16% (19.27 USD)
Par fonds propres:
2.27% (9.45 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
Gold 332
profit 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
Gold 234
profit 91
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
Gold 10K
profit 0
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +91.09 USD
Pire transaction: -19 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +24.66 USD
Perte consécutive maximale: -28.41 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Weltrade-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données



Aucun avis
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois.

