- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
466
Bénéfice trades:
466 (100.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
10.34 USD
Pire transaction:
0.00 USD
Bénéfice brut:
706.68 USD (301 901 pips)
Perte brute:
0.00 USD
Gains consécutifs maximales:
466 (706.68 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
706.68 USD (466)
Ratio de Sharpe:
1.43
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
15.80%
Dernier trade:
46 il y a des minutes
Trades par semaine:
62
Temps de détention moyen:
10 heures
Facteur de récupération:
0.00
Longs trades:
466 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
n/a
Rendement attendu:
1.52 USD
Bénéfice moyen:
1.52 USD
Perte moyenne:
0.00 USD
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 USD)
Perte consécutive maximale:
0.00 USD (0)
Croissance mensuelle:
17.72%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
0.00 USD (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
7.53% (239.54 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|246
|US500
|136
|UK100
|67
|DE30
|17
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|347
|US500
|215
|UK100
|120
|DE30
|24
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|248K
|US500
|34K
|UK100
|18K
|DE30
|1.3K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +10.34 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 466
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +706.68 USD
Perte consécutive maximale: -0.00 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ExnessKE-MT5Real9" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
PrésentationSteadyGain FX est un signal de trading axé sur la régularité et axé sur une croissance stable et fiable. Cette stratégie privilégie la précision des entrées et un risque maîtrisé, offrant une courbe de rendement fluide avec des pertes minimales.
Instruments négociés : Or (XAUUSD) et indices sélectionnés (UK100, US500, AUS200)
Stratégie
Approche : Transactions à court et moyen terme
Style de risque : Conservateur, axé sur les faibles pertes
Exécution : Configurations à forte probabilité avec protection stop-loss suiveur
La stabilité plutôt que le battage médiatique : des rendements stables sans martingale ni système de grille agressifs
Pourquoi choisir SteadyGain FX ?
Exposition diversifiée : Or et indices majeurs pour des opportunités équilibrées
Transparent, rigoureux et axé sur la préservation du capital
