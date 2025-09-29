SignauxSections
Brannigan Musumi Sakwah

SteadyGain FX

Brannigan Musumi Sakwah
0 avis
Fiabilité
11 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 40 USD par mois
croissance depuis 2025 40%
ExnessKE-MT5Real9
1:400
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
466
Bénéfice trades:
466 (100.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
10.34 USD
Pire transaction:
0.00 USD
Bénéfice brut:
706.68 USD (301 901 pips)
Perte brute:
0.00 USD
Gains consécutifs maximales:
466 (706.68 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
706.68 USD (466)
Ratio de Sharpe:
1.43
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
15.80%
Dernier trade:
46 il y a des minutes
Trades par semaine:
62
Temps de détention moyen:
10 heures
Facteur de récupération:
0.00
Longs trades:
466 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
n/a
Rendement attendu:
1.52 USD
Bénéfice moyen:
1.52 USD
Perte moyenne:
0.00 USD
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 USD)
Perte consécutive maximale:
0.00 USD (0)
Croissance mensuelle:
17.72%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
0.00 USD (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
7.53% (239.54 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 246
US500 136
UK100 67
DE30 17
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 347
US500 215
UK100 120
DE30 24
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 248K
US500 34K
UK100 18K
DE30 1.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +10.34 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 466
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +706.68 USD
Perte consécutive maximale: -0.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ExnessKE-MT5Real9" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Présentation

SteadyGain FX est un signal de trading axé sur la régularité et axé sur une croissance stable et fiable. Cette stratégie privilégie la précision des entrées et un risque maîtrisé, offrant une courbe de rendement fluide avec des pertes minimales.


Stratégie

Instruments négociés : Or (XAUUSD) et indices sélectionnés (UK100, US500, AUS200)

Approche : Transactions à court et moyen terme

Style de risque : Conservateur, axé sur les faibles pertes

Exécution : Configurations à forte probabilité avec protection stop-loss suiveur


Pourquoi choisir SteadyGain FX ?

La stabilité plutôt que le battage médiatique : des rendements stables sans martingale ni système de grille agressifs

Exposition diversifiée : Or et indices majeurs pour des opportunités équilibrées

Transparent, rigoureux et axé sur la préservation du capital
Aucun avis
2025.09.29 14:14
No swaps are charged on the signal account
