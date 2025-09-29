Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ExnessKE-MT5Real9" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Présentation SteadyGain FX est un signal de trading axé sur la régularité et axé sur une croissance stable et fiable. Cette stratégie privilégie la précision des entrées et un risque maîtrisé, offrant une courbe de rendement fluide avec des pertes minimales.

Stratégie Instruments négociés : Or (XAUUSD) et indices sélectionnés (UK100, US500, AUS200)



Approche : Transactions à court et moyen terme



Style de risque : Conservateur, axé sur les faibles pertes



Exécution : Configurations à forte probabilité avec protection stop-loss suiveur

Pourquoi choisir SteadyGain FX ? La stabilité plutôt que le battage médiatique : des rendements stables sans martingale ni système de grille agressifs



Exposition diversifiée : Or et indices majeurs pour des opportunités équilibrées



Transparent, rigoureux et axé sur la préservation du capital