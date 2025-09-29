SignauxSections
Ahmad Muanif

Anifvhezter

Ahmad Muanif
0 avis
27 semaines
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real24
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
52
Bénéfice trades:
21 (40.38%)
Perte trades:
31 (59.62%)
Meilleure transaction:
33.52 USD
Pire transaction:
-7.87 USD
Bénéfice brut:
126.66 USD (155 962 pips)
Perte brute:
-96.02 USD (192 559 pips)
Gains consécutifs maximales:
4 (13.21 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
34.70 USD (2)
Ratio de Sharpe:
-0.13
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
19 il y a des heures
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
0.70
Longs trades:
32 (61.54%)
Courts trades:
20 (38.46%)
Facteur de profit:
1.32
Rendement attendu:
0.59 USD
Bénéfice moyen:
6.03 USD
Perte moyenne:
-3.10 USD
Pertes consécutives maximales:
13 (-43.61 USD)
Perte consécutive maximale:
-43.61 USD (13)
Croissance mensuelle:
-100.00%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
32.48 USD
Maximal:
43.61 USD (105.57%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDm 33
ETHUSDm 10
BTCUSDm 4
NZDUSDm 3
EURUSDm 1
EURJPYm 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDm 41
ETHUSDm -14
BTCUSDm -6
NZDUSDm 7
EURUSDm 2
EURJPYm 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDm 41K
ETHUSDm -14K
BTCUSDm -64K
NZDUSDm 134
EURUSDm 82
EURJPYm 171
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +33.52 USD
Pire transaction: -8 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 13
Bénéfice consécutif maximal: +13.21 USD
Perte consécutive maximale: -43.61 USD

Trade like a businesman low risk high return
Aucun avis
2025.09.29 13:14
Trading operations on the account were performed for only 21 days. This comprises 11.29% of days out of the 186 days of the signal's entire lifetime.
