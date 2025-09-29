SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / US30 SCALPING
Gia Hiep Vu

US30 SCALPING

Gia Hiep Vu
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 99 USD par mois
croissance depuis 2025 1%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
217
Bénéfice trades:
150 (69.12%)
Perte trades:
67 (30.88%)
Meilleure transaction:
14.21 AUD
Pire transaction:
-18.27 AUD
Bénéfice brut:
104.06 AUD (2 949 pips)
Perte brute:
-95.40 AUD (1 504 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (12.47 AUD)
Bénéfice consécutif maximal:
20.94 AUD (4)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
34.62%
Charge de dépôt maximale:
76.32%
Dernier trade:
6 il y a des minutes
Trades par semaine:
224
Temps de détention moyen:
22 minutes
Facteur de récupération:
0.11
Longs trades:
110 (50.69%)
Courts trades:
107 (49.31%)
Facteur de profit:
1.09
Rendement attendu:
0.04 AUD
Bénéfice moyen:
0.69 AUD
Perte moyenne:
-1.42 AUD
Pertes consécutives maximales:
9 (-81.89 AUD)
Perte consécutive maximale:
-81.89 AUD (9)
Croissance mensuelle:
1.44%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
37.20 AUD
Maximal:
81.89 AUD (12.65%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
12.64% (81.80 AUD)
Par fonds propres:
5.80% (37.58 AUD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
US30 202
NAS100 15
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
US30 2
NAS100 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
US30 11
NAS100 1.4K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +14.21 AUD
Pire transaction: -18 AUD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +12.47 AUD
Perte consécutive maximale: -81.89 AUD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "BlackBullMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Scalping US30 base on Alligator M5 plus Grids.

Happy Trading/ No Responsible for losses/ NFA.

Aucun avis
2025.09.29 18:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.29 10:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
