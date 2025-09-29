SignauxSections
Seng Qiong Ooi

GoGoldXAUUSD

Seng Qiong Ooi
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 7%
Axi-US03-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
13
Bénéfice trades:
13 (100.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
3.19 GBP
Pire transaction:
0.00 GBP
Bénéfice brut:
33.33 GBP (4 473 pips)
Perte brute:
0.00 GBP
Gains consécutifs maximales:
13 (33.33 GBP)
Bénéfice consécutif maximal:
33.33 GBP (13)
Ratio de Sharpe:
9.77
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
3.37%
Dernier trade:
7 il y a des minutes
Trades par semaine:
13
Temps de détention moyen:
38 minutes
Facteur de récupération:
0.00
Longs trades:
13 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
n/a
Rendement attendu:
2.56 GBP
Bénéfice moyen:
2.56 GBP
Perte moyenne:
0.00 GBP
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 GBP)
Perte consécutive maximale:
0.00 GBP (0)
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 GBP
Maximal:
0.00 GBP (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 GBP)
Par fonds propres:
2.56% (13.25 GBP)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 13
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 43
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 4.5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +3.19 GBP
Pire transaction: -0 GBP
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +33.33 GBP
Perte consécutive maximale: -0.00 GBP

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Axi-US03-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Ava-Real 3
3.27 × 15
Trading on XAUUSD (gold) with self developed EA and news filter.
Very high accuracy up to 98%, low drawdown with consistent profit target of more than 10% per month.
This trading signal setting WILL ALWAYS REMAIN as 0.01 lot hence just set your multiplier accordingly base on your account capital.
Backtested strategy with 4 years historical data, recommended setting as below:
ECN / Standard account (strategy not sensitive to spread)
Minimum capital required: USD100
Leverage: 1:500
Lot size setting: 0.01 lot per USD100 equity
Feel free to share and subscribe.
Thank you for your kind support & trust. 

If your account is making profit lesser than expected, please create an account with AxiTrader using the URL below:

https://www.axi.com/au/live-account?promocode=865031

Aucun avis
2025.09.29 08:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.29 07:37
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.29 07:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.29 07:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
