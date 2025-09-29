SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / GoldForex Master Trades
Nestor Jose Reyes Rojas

GoldForex Master Trades

Nestor Jose Reyes Rojas
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -1%
Axi-US51-Live
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
66
Bénéfice trades:
51 (77.27%)
Perte trades:
15 (22.73%)
Meilleure transaction:
29.12 USD
Pire transaction:
-33.35 USD
Bénéfice brut:
221.05 USD (4 906 pips)
Perte brute:
-228.27 USD (3 744 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (20.23 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
44.63 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
53.94%
Dernier trade:
14 il y a des minutes
Trades par semaine:
72
Temps de détention moyen:
47 minutes
Facteur de récupération:
-0.06
Longs trades:
51 (77.27%)
Courts trades:
15 (22.73%)
Facteur de profit:
0.97
Rendement attendu:
-0.11 USD
Bénéfice moyen:
4.33 USD
Perte moyenne:
-15.22 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-66.13 USD)
Perte consécutive maximale:
-66.13 USD (3)
Croissance mensuelle:
-0.83%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
46.24 USD
Maximal:
114.75 USD (12.87%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
12.67% (113.00 USD)
Par fonds propres:
4.13% (36.75 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.pro 58
EURUSD.pro 3
USDCHF.pro 2
AUDCAD.pro 2
GBPUSD.pro 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.pro -17
EURUSD.pro -2
USDCHF.pro 9
AUDCAD.pro 2
GBPUSD.pro 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.pro 872
EURUSD.pro -174
USDCHF.pro 104
AUDCAD.pro 319
GBPUSD.pro 41
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +29.12 USD
Pire transaction: -33 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +20.23 USD
Perte consécutive maximale: -66.13 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Axi-US51-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

GoldForex Master Trades - Signaux de Trading Professionnels

Bienvenue sur notre canal de signaux de trading spécialisé dans les opérations sur l'Or (80%) et le Forex (20%).

Caractéristiques du service :

  • Stratégie principalement axée sur XAU/USD (Or)
  • Opérations complémentaires sur des paires Forex sélectionnées
  • Signaux en temps réel automatiquement répliqués sur votre compte

Exigences de capital :

  • Minimum : U$400
  • Recommandé : U$1000 ou plus
  • Effet de levier suggéré : 1:200 - 1:500

AVERTISSEMENT SUR LES RISQUES : Le trading de Forex et de CFD comporte un niveau de risque élevé et peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Il existe une possibilité de perdre la totalité de votre investissement initial. Chaque abonné est entièrement responsable de sa propre gestion des risques, de la taille des lots et des décisions de trading. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Ne tradez qu'avec un capital que vous pouvez vous permettre de perdre.


Aucun avis
2025.09.29 06:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
GoldForex Master Trades
30 USD par mois
-1%
0
0
USD
835
USD
1
0%
66
77%
100%
0.96
-0.11
USD
13%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.