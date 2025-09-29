- Croissance
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|58
|EURUSD.pro
|3
|USDCHF.pro
|2
|AUDCAD.pro
|2
|GBPUSD.pro
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.pro
|-17
|EURUSD.pro
|-2
|USDCHF.pro
|9
|AUDCAD.pro
|2
|GBPUSD.pro
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.pro
|872
|EURUSD.pro
|-174
|USDCHF.pro
|104
|AUDCAD.pro
|319
|GBPUSD.pro
|41
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Axi-US51-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
GoldForex Master Trades - Signaux de Trading Professionnels
Bienvenue sur notre canal de signaux de trading spécialisé dans les opérations sur l'Or (80%) et le Forex (20%).
Caractéristiques du service :
- Stratégie principalement axée sur XAU/USD (Or)
- Opérations complémentaires sur des paires Forex sélectionnées
- Signaux en temps réel automatiquement répliqués sur votre compte
Exigences de capital :
- Minimum : U$400
- Recommandé : U$1000 ou plus
- Effet de levier suggéré : 1:200 - 1:500
AVERTISSEMENT SUR LES RISQUES : Le trading de Forex et de CFD comporte un niveau de risque élevé et peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Il existe une possibilité de perdre la totalité de votre investissement initial. Chaque abonné est entièrement responsable de sa propre gestion des risques, de la taille des lots et des décisions de trading. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Ne tradez qu'avec un capital que vous pouvez vous permettre de perdre.
