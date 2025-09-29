GoldForex Master Trades - Signaux de Trading Professionnels

Bienvenue sur notre canal de signaux de trading spécialisé dans les opérations sur l'Or (80%) et le Forex (20%).

Caractéristiques du service :

Stratégie principalement axée sur XAU/USD (Or)

Opérations complémentaires sur des paires Forex sélectionnées

Signaux en temps réel automatiquement répliqués sur votre compte

Exigences de capital :

Minimum : U$400

Recommandé : U$1000 ou plus

Effet de levier suggéré : 1:200 - 1:500

AVERTISSEMENT SUR LES RISQUES : Le trading de Forex et de CFD comporte un niveau de risque élevé et peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Il existe une possibilité de perdre la totalité de votre investissement initial. Chaque abonné est entièrement responsable de sa propre gestion des risques, de la taille des lots et des décisions de trading. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Ne tradez qu'avec un capital que vous pouvez vous permettre de perdre.