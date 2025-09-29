SignauxSections
Achmad Nurul Mubin

KVBINSIDE

Achmad Nurul Mubin
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2025 12%
KVBFuturesIndonesia-Real
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 397
Bénéfice trades:
1 023 (73.22%)
Perte trades:
374 (26.77%)
Meilleure transaction:
192.90 USD
Pire transaction:
-235.20 USD
Bénéfice brut:
38 463.80 USD (384 164 pips)
Perte brute:
-26 728.00 USD (265 298 pips)
Gains consécutifs maximales:
123 (6 612.30 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
6 612.30 USD (123)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
14.92%
Dernier trade:
1 une minute avant
Trades par semaine:
1818
Temps de détention moyen:
28 minutes
Facteur de récupération:
1.39
Longs trades:
1 210 (86.61%)
Courts trades:
187 (13.39%)
Facteur de profit:
1.44
Rendement attendu:
8.40 USD
Bénéfice moyen:
37.60 USD
Perte moyenne:
-71.47 USD
Pertes consécutives maximales:
31 (-3 372.70 USD)
Perte consécutive maximale:
-3 727.20 USD (19)
Croissance mensuelle:
11.77%
Algo trading:
68%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 235.90 USD
Maximal:
8 429.30 USD (7.52%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.52% (8 439.70 USD)
Par fonds propres:
8.05% (9 000.80 USD)

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDv 1397
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDv 12K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDv 119K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
Meilleure transaction: +192.90 USD
Pire transaction: -235 USD
Gains consécutifs maximales: 123
Pertes consécutives maximales: 19
Bénéfice consécutif maximal: +6 612.30 USD
Perte consécutive maximale: -3 372.70 USD

Aucun avis
2025.09.29 06:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.29 06:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
