Trades:
1 397
Bénéfice trades:
1 023 (73.22%)
Perte trades:
374 (26.77%)
Meilleure transaction:
192.90 USD
Pire transaction:
-235.20 USD
Bénéfice brut:
38 463.80 USD (384 164 pips)
Perte brute:
-26 728.00 USD (265 298 pips)
Gains consécutifs maximales:
123 (6 612.30 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
6 612.30 USD (123)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
14.92%
Dernier trade:
1 une minute avant
Trades par semaine:
1818
Temps de détention moyen:
28 minutes
Facteur de récupération:
1.39
Longs trades:
1 210 (86.61%)
Courts trades:
187 (13.39%)
Facteur de profit:
1.44
Rendement attendu:
8.40 USD
Bénéfice moyen:
37.60 USD
Perte moyenne:
-71.47 USD
Pertes consécutives maximales:
31 (-3 372.70 USD)
Perte consécutive maximale:
-3 727.20 USD (19)
Croissance mensuelle:
11.77%
Algo trading:
68%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 235.90 USD
Maximal:
8 429.30 USD (7.52%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.52% (8 439.70 USD)
Par fonds propres:
8.05% (9 000.80 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSDv
|1397
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSDv
|12K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSDv
|119K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "KVBFuturesIndonesia-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Aucun avis
