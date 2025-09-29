SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / OnTheTrade Scalping
Umar Bakhtiar

OnTheTrade Scalping

Umar Bakhtiar
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -5%
KVBFuturesIndonesia-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
4 905
Bénéfice trades:
1 439 (29.33%)
Perte trades:
3 466 (70.66%)
Meilleure transaction:
269.00 USD
Pire transaction:
-49.50 USD
Bénéfice brut:
80 472.30 USD (804 001 pips)
Perte brute:
-85 213.67 USD (844 170 pips)
Gains consécutifs maximales:
98 (10 180.00 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
19 815.80 USD (87)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Activité de trading:
81.94%
Charge de dépôt maximale:
2.06%
Dernier trade:
1 une minute avant
Trades par semaine:
4907
Temps de détention moyen:
21 minutes
Facteur de récupération:
-0.18
Longs trades:
2 453 (50.01%)
Courts trades:
2 452 (49.99%)
Facteur de profit:
0.94
Rendement attendu:
-0.97 USD
Bénéfice moyen:
55.92 USD
Perte moyenne:
-24.59 USD
Pertes consécutives maximales:
989 (-26 791.20 USD)
Perte consécutive maximale:
-26 791.20 USD (989)
Croissance mensuelle:
-4.73%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
26 784.60 USD
Maximal:
26 905.00 USD (26.87%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
26.86% (26 890.10 USD)
Par fonds propres:
0.12% (123.20 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDv 4905
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDv -4.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDv -40K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +269.00 USD
Pire transaction: -50 USD
Gains consécutifs maximales: 87
Pertes consécutives maximales: 989
Bénéfice consécutif maximal: +10 180.00 USD
Perte consécutive maximale: -26 791.20 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "KVBFuturesIndonesia-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.29 04:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.29 04:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
