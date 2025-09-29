Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Headway-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Live 2 0.00 × 2 TradeMaxGlobal-Live12 0.00 × 3 FusionMarkets-Live 0.00 × 1 TradeMaxGlobal-Live5 0.00 × 2 UltimaMarkets-Live 2 0.00 × 1 Pepperstone-Edge05 0.00 × 1 ECMarkets-Live02 0.82 × 114 FBS-Real-2 3.91 × 202 ZAIXLtd-Live 5.40 × 532 ICMarketsSC-Live23 6.00 × 1 SwitchMarkets-Real 6.67 × 18 Tickmill-Live09 7.35 × 267 RoboForex-ProCent-5 12.85 × 172 Axi-US02-Live 13.00 × 2 KeyToMarkets-Live 15.00 × 3 VantageInternational-Live 4 18.00 × 1 Alpari-ECN1 19.33 × 46