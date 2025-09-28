Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Trading.comMarkets-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

These signals are generated by a proprietary AI framework purpose-built for forex, integrating deep neural networks with structural market analysis across multiple timeframes. Trained on extensive historical and streaming data, the system models non-linear dynamics and evolving market regimes to surface statistically high-confidence trade setups. The result is an adaptive, multi-horizon signal engine engineered to convert complex data flows into precise, execution-ready insights.

