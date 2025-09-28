- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
413
Bénéfice trades:
225 (54.47%)
Perte trades:
188 (45.52%)
Meilleure transaction:
17.69 USD
Pire transaction:
-53.10 USD
Bénéfice brut:
497.03 USD (424 705 pips)
Perte brute:
-570.56 USD (64 555 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (18.14 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
43.98 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
32
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
-0.57
Longs trades:
180 (43.58%)
Courts trades:
233 (56.42%)
Facteur de profit:
0.87
Rendement attendu:
-0.18 USD
Bénéfice moyen:
2.21 USD
Perte moyenne:
-3.03 USD
Pertes consécutives maximales:
18 (-53.20 USD)
Perte consécutive maximale:
-62.42 USD (4)
Croissance mensuelle:
-97.85%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
75.67 USD
Maximal:
129.91 USD (118.06%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|221
|GBPUSD
|39
|EURUSD
|33
|NAS100
|25
|ETHUSD
|19
|USDJPY
|14
|AUDUSD
|7
|GBPCHF
|7
|US500
|7
|GBPJPY
|5
|GBPCAD
|5
|CHFJPY
|5
|BTCUSD
|3
|EURNZD
|3
|AUDNZD
|3
|USDCHF
|2
|USDCAD
|2
|US30
|2
|SpotCrude
|2
|GBPNZD
|1
|XAGUSD
|1
|NZDUSD
|1
|NZDJPY
|1
|EURJPY
|1
|CHFSEK
|1
|UK100
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|14
|GBPUSD
|-32
|EURUSD
|-34
|NAS100
|12
|ETHUSD
|2
|USDJPY
|16
|AUDUSD
|-1
|GBPCHF
|-7
|US500
|2
|GBPJPY
|-2
|GBPCAD
|-8
|CHFJPY
|-10
|BTCUSD
|2
|EURNZD
|-5
|AUDNZD
|-1
|USDCHF
|-6
|USDCAD
|1
|US30
|-2
|SpotCrude
|0
|GBPNZD
|-2
|XAGUSD
|-4
|NZDUSD
|1
|NZDJPY
|-2
|EURJPY
|-3
|CHFSEK
|-1
|UK100
|0
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|1.4K
|GBPUSD
|-1.5K
|EURUSD
|-1.4K
|NAS100
|1.2K
|ETHUSD
|13K
|USDJPY
|1.4K
|AUDUSD
|-79
|GBPCHF
|-190
|US500
|121
|GBPJPY
|-44
|GBPCAD
|-267
|CHFJPY
|-727
|BTCUSD
|18K
|EURNZD
|-424
|AUDNZD
|-101
|USDCHF
|-255
|USDCAD
|83
|US30
|-248
|SpotCrude
|-9
|GBPNZD
|-197
|XAGUSD
|-73
|NZDUSD
|26
|NZDJPY
|-227
|EURJPY
|-210
|CHFSEK
|-595
|UK100
|-12
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +17.69 USD
Pire transaction: -53 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +18.14 USD
Perte consécutive maximale: -53.20 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-MT5-Live01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 9
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.19 × 190
|
ICMarketsEU-MT5
|0.23 × 35
|
Exness-MT5Real3
|0.30 × 355
|
PacificUnionLLC-Live
|0.48 × 46
|
DooTechnology-Live
|0.54 × 26
|
FXPIG-Server
|0.60 × 200
|
Exness-MT5Real28
|0.67 × 3
|
ICTrading-MT5-4
|0.67 × 6
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
ActivTradesCorp-Server
|0.75 × 4
|
Tradeview-Live
|0.78 × 9
|
Tickmill-Live
|0.80 × 210
|
Darwinex-Live
|0.98 × 128
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|1.00 × 5
|
AdmiralsGroup-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|1.00 × 2
|
Exness-MT5Real9
|1.13 × 8
|
Eightcap-Live
|1.19 × 254
|
ICMarketsSC-MT5
|1.24 × 1692
|
TitanFX-MT5-01
|1.28 × 69
|
Exness-MT5Real26
|1.36 × 59
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.41 × 29106
|
Exness-MT5Real7
|1.42 × 389
58 plus...
I am a Brazilian day trader with over 5 years in the market. Have traded and failed many times over, but have now eliminated everything that got in the way of my success.
I trade cautiously, conservatively and with a high Risk to Reward ratio - most times between 1:3 and 1:7. I only trade US500 and XAUUSD

