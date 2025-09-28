SignauxSections
Gabriel Marcos Azevedo De Oliveira Mourao

King Marco

Gabriel Marcos Azevedo De Oliveira Mourao
0 avis
7 semaines
0 / 0 USD
0%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
413
Bénéfice trades:
225 (54.47%)
Perte trades:
188 (45.52%)
Meilleure transaction:
17.69 USD
Pire transaction:
-53.10 USD
Bénéfice brut:
497.03 USD (424 705 pips)
Perte brute:
-570.56 USD (64 555 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (18.14 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
43.98 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
32
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
-0.57
Longs trades:
180 (43.58%)
Courts trades:
233 (56.42%)
Facteur de profit:
0.87
Rendement attendu:
-0.18 USD
Bénéfice moyen:
2.21 USD
Perte moyenne:
-3.03 USD
Pertes consécutives maximales:
18 (-53.20 USD)
Perte consécutive maximale:
-62.42 USD (4)
Croissance mensuelle:
-97.85%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
75.67 USD
Maximal:
129.91 USD (118.06%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 221
GBPUSD 39
EURUSD 33
NAS100 25
ETHUSD 19
USDJPY 14
AUDUSD 7
GBPCHF 7
US500 7
GBPJPY 5
GBPCAD 5
CHFJPY 5
BTCUSD 3
EURNZD 3
AUDNZD 3
USDCHF 2
USDCAD 2
US30 2
SpotCrude 2
GBPNZD 1
XAGUSD 1
NZDUSD 1
NZDJPY 1
EURJPY 1
CHFSEK 1
UK100 1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 14
GBPUSD -32
EURUSD -34
NAS100 12
ETHUSD 2
USDJPY 16
AUDUSD -1
GBPCHF -7
US500 2
GBPJPY -2
GBPCAD -8
CHFJPY -10
BTCUSD 2
EURNZD -5
AUDNZD -1
USDCHF -6
USDCAD 1
US30 -2
SpotCrude 0
GBPNZD -2
XAGUSD -4
NZDUSD 1
NZDJPY -2
EURJPY -3
CHFSEK -1
UK100 0
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 1.4K
GBPUSD -1.5K
EURUSD -1.4K
NAS100 1.2K
ETHUSD 13K
USDJPY 1.4K
AUDUSD -79
GBPCHF -190
US500 121
GBPJPY -44
GBPCAD -267
CHFJPY -727
BTCUSD 18K
EURNZD -424
AUDNZD -101
USDCHF -255
USDCAD 83
US30 -248
SpotCrude -9
GBPNZD -197
XAGUSD -73
NZDUSD 26
NZDJPY -227
EURJPY -210
CHFSEK -595
UK100 -12
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +17.69 USD
Pire transaction: -53 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +18.14 USD
Perte consécutive maximale: -53.20 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-MT5-Live01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 9
TickmillUK-Live
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live
0.19 × 190
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
Exness-MT5Real3
0.30 × 355
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
DooTechnology-Live
0.54 × 26
FXPIG-Server
0.60 × 200
Exness-MT5Real28
0.67 × 3
ICTrading-MT5-4
0.67 × 6
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
Tradeview-Live
0.78 × 9
Tickmill-Live
0.80 × 210
Darwinex-Live
0.98 × 128
EvolveMarkets-MT5 Live Server
1.00 × 5
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real31
1.00 × 2
Exness-MT5Real9
1.13 × 8
Eightcap-Live
1.19 × 254
ICMarketsSC-MT5
1.24 × 1692
TitanFX-MT5-01
1.28 × 69
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
ICMarketsSC-MT5-2
1.41 × 29106
Exness-MT5Real7
1.42 × 389
I am a Brazilian day trader with over 5 years in the market. Have traded and failed many times over, but have now eliminated everything that got in the way of my success.
I trade cautiously, conservatively and with a high Risk to Reward ratio - most times between 1:3 and 1:7. I only trade US500 and XAUUSD
Aucun avis
2025.09.28 14:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
