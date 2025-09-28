SignauxSections
Andreas Wahyu Hartono

Efata1272

Andreas Wahyu Hartono
0 avis
Fiabilité
4 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 9%
HFMarketsGlobal-Live3
1:500
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
40
Bénéfice trades:
33 (82.50%)
Perte trades:
7 (17.50%)
Meilleure transaction:
7.43 USD
Pire transaction:
-2.75 USD
Bénéfice brut:
59.35 USD (5 917 pips)
Perte brute:
-14.77 USD (1 078 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (19.60 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
19.60 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.47
Activité de trading:
4.20%
Charge de dépôt maximale:
9.36%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
15
Temps de détention moyen:
24 minutes
Facteur de récupération:
15.64
Longs trades:
24 (60.00%)
Courts trades:
16 (40.00%)
Facteur de profit:
4.02
Rendement attendu:
1.11 USD
Bénéfice moyen:
1.80 USD
Perte moyenne:
-2.11 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-2.75 USD)
Perte consécutive maximale:
-2.75 USD (1)
Croissance mensuelle:
477.98%
Algo trading:
55%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.10 USD
Maximal:
2.85 USD (6.48%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.46% (2.85 USD)
Par fonds propres:
7.45% (7.75 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDb 39
EURUSDb 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDb 42
EURUSDb 3
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDb 4.6K
EURUSDb 262
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +7.43 USD
Pire transaction: -3 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +19.60 USD
Perte consécutive maximale: -2.75 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HFMarketsGlobal-Live3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

My trading Pair is XauUsd and sometimes eurusd or gbpusd. I combine the Elliot Wave method to determine the direction and use Fibonacci Extension to having the entry level
Aucun avis
2025.10.06 02:24
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.10.01 09:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.01 01:55
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.29 08:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.29 08:37
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.29 08:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.28 16:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.28 12:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.28 12:24
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
