Li Min Lin

EG fly slowly

Li Min Lin
0 avis
3 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 -3%
GinzoNetwork-Trade
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
5 163
Bénéfice trades:
3 140 (60.81%)
Perte trades:
2 023 (39.18%)
Meilleure transaction:
12 049.70 USD
Pire transaction:
-33 716.66 USD
Bénéfice brut:
373 781.34 USD (494 805 pips)
Perte brute:
-555 836.49 USD (625 535 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (457.70 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
19 546.40 USD (5)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Activité de trading:
0.00%
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
1260
Temps de détention moyen:
27 minutes
Facteur de récupération:
-0.62
Longs trades:
2 621 (50.77%)
Courts trades:
2 542 (49.23%)
Facteur de profit:
0.67
Rendement attendu:
-35.26 USD
Bénéfice moyen:
119.04 USD
Perte moyenne:
-274.76 USD
Pertes consécutives maximales:
15 (-282 849.22 USD)
Perte consécutive maximale:
-282 849.22 USD (15)
Croissance mensuelle:
-3.37%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
245 898.46 USD
Maximal:
293 278.02 USD (5.81%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.22% (293 278.02 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.UScent 5163
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.UScent -182K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.UScent -131K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +12 049.70 USD
Pire transaction: -33 717 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 15
Bénéfice consécutif maximal: +457.70 USD
Perte consécutive maximale: -282 849.22 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "GinzoNetwork-Trade" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

2025.09.28 03:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.28 03:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
