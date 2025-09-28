- Croissance
Trades:
97
Bénéfice trades:
51 (52.57%)
Perte trades:
46 (47.42%)
Meilleure transaction:
103 900.85 IDR
Pire transaction:
-135 829.28 IDR
Bénéfice brut:
1 128 217.48 IDR (107 765 pips)
Perte brute:
-1 172 967.03 IDR (77 973 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (228 074.01 IDR)
Bénéfice consécutif maximal:
228 074.01 IDR (7)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
2.29%
Charge de dépôt maximale:
89.92%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
22
Temps de détention moyen:
9 minutes
Facteur de récupération:
-0.10
Longs trades:
32 (32.99%)
Courts trades:
65 (67.01%)
Facteur de profit:
0.96
Rendement attendu:
-461.34 IDR
Bénéfice moyen:
22 121.91 IDR
Perte moyenne:
-25 499.28 IDR
Pertes consécutives maximales:
7 (-132 949.43 IDR)
Perte consécutive maximale:
-135 829.28 IDR (1)
Croissance mensuelle:
-2.40%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
390 208.70 IDR
Maximal:
444 540.93 IDR (34.08%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
33.94% (442 716.05 IDR)
Par fonds propres:
5.62% (56 789.26 IDR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|91
|BTCUSD
|6
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-6
|BTCUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|8.4K
|BTCUSD
|21K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +103 900.85 IDR
Pire transaction: -135 829 IDR
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +228 074.01 IDR
Perte consécutive maximale: -132 949.43 IDR
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real8" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 10
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real8
|12.13 × 4280
|
Opogroup-Server1
|15.63 × 24
|
Exness-MT5Real7
|21.07 × 14
|
Exness-MT5Real6
|21.80 × 5
|
RoboForex-ECN
|23.19 × 32
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
999 USD par mois
-2%
0
0
USD
USD
1M
IDR
IDR
3
0%
97
52%
2%
0.96
-461.34
IDR
IDR
34%
1:500