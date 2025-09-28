SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / IJFX1JTKE100JT411263826
Krysna Gumilar

IJFX1JTKE100JT411263826

Krysna Gumilar
0 avis
3 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2025 -2%
Exness-MT5Real8
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
97
Bénéfice trades:
51 (52.57%)
Perte trades:
46 (47.42%)
Meilleure transaction:
103 900.85 IDR
Pire transaction:
-135 829.28 IDR
Bénéfice brut:
1 128 217.48 IDR (107 765 pips)
Perte brute:
-1 172 967.03 IDR (77 973 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (228 074.01 IDR)
Bénéfice consécutif maximal:
228 074.01 IDR (7)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
2.29%
Charge de dépôt maximale:
89.92%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
22
Temps de détention moyen:
9 minutes
Facteur de récupération:
-0.10
Longs trades:
32 (32.99%)
Courts trades:
65 (67.01%)
Facteur de profit:
0.96
Rendement attendu:
-461.34 IDR
Bénéfice moyen:
22 121.91 IDR
Perte moyenne:
-25 499.28 IDR
Pertes consécutives maximales:
7 (-132 949.43 IDR)
Perte consécutive maximale:
-135 829.28 IDR (1)
Croissance mensuelle:
-2.40%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
390 208.70 IDR
Maximal:
444 540.93 IDR (34.08%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
33.94% (442 716.05 IDR)
Par fonds propres:
5.62% (56 789.26 IDR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 91
BTCUSD 6
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -6
BTCUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 8.4K
BTCUSD 21K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +103 900.85 IDR
Pire transaction: -135 829 IDR
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +228 074.01 IDR
Perte consécutive maximale: -132 949.43 IDR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real8" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real
0.00 × 1
OctaFX-Real2
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 10
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
FXView-Live
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
Alpari-MT5
0.00 × 10
Exness-MT5Real8
12.13 × 4280
Opogroup-Server1
15.63 × 24
Exness-MT5Real7
21.07 × 14
Exness-MT5Real6
21.80 × 5
RoboForex-ECN
23.19 × 32
2025.10.12 10:51
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:37888
2025.10.06 07:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.03 07:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.30 08:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.30 07:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.29 02:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.29 01:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.29 00:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.29 00:14
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 3 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.28 01:16
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.09.28 01:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.28 01:16
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
